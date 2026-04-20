Limoges fait tomber Nanterre, Paul Lacombe lucide : « Peut-être qu’on est arrivés en se disant qu’on était 2e et qu’on jouait contre le 14e »
Betclic ELITE - Paul Lacombe a reconnu la supériorité du Limoges CSP après la lourde défaite de Nanterre à Beaublanc (97-79), pointant notamment un excès de confiance de son équipe face à un adversaire en regain de forme.
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Résumé
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Paul Lacombe et Nanterre ont été dominés à Limoges ce dimanche
Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan Manfroi
Le Limoges CSP a frappé fort ce dimanche en dominant Nanterre 92 avec autorité (97-79). À Beaublanc, les Limougeauds ont livré une prestation pleine, confirmant leur montée en puissance récente malgré une saison perturbée. En face, les joueurs de Julien Mahé ont été pris à leur propre piège, comme l’a reconnu Paul Lacombe après la rencontre, dans des propos recueillis à Beaublanc.
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