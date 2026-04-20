Le Limoges CSP a frappé fort ce dimanche en dominant Nanterre 92 avec autorité (97-79). À Beaublanc, les Limougeauds ont livré une prestation pleine, confirmant leur montée en puissance récente malgré une saison perturbée. En face, les joueurs de Julien Mahé ont été pris à leur propre piège, comme l’a reconnu Paul Lacombe après la rencontre, dans des propos recueillis à Beaublanc.