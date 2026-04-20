Luka Doncic écarté de la course au titre de MVP !

La NBA a dévoilé dimanche les trois finalistes pour le trophée de Most Valuable Player de la saison 2025-2026, et Luka Dončić n’en fait pas partie. Malgré une campagne remarquable sous le maillot des Los Angeles Lakers, la star slovène devra se contenter d’une quatrième place présumée derrière Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) et Nikola Jokić (Denver Nuggets).

Cette exclusion du podium final ne constitue pas une surprise totale, compte tenu des circonstances particulières qui ont marqué la fin de saison de Dončić. Le meneur a vu ses chances de remporter le MVP s’amenuiser après avoir contracté une blessure aux ischio-jambiers qui a écourté sa saison régulière.

PROFIL JOUEUR Luka DONCIC Poste(s): Meneur Taille: 201 cm Âge: 27 ans (28/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

Une saison statistiquement dominante malgré les absences

Avec seulement 64 matchs disputés en saison régulière, soit un de moins que le minimum requis de 65 rencontres pour être éligible aux récompenses NBA, Dončić a dû faire appel de cette règle. Son recours pour « circonstances extraordinaires » a été accepté par la ligue, lui permettant de rester dans la course aux distinctions individuelles.

Les statistiques de Dončić plaident pourtant en sa faveur : il a mené la ligue au scoring avec 33,6 points par match, accompagnés de 7,8 rebonds, 8,3 passes décisives et 1,6 interceptions. Ses pourcentages de réussite se sont établis à 47,6% aux tirs et 36,6% à 3-points. Il était le seul joueur de la Conférence Ouest à avoir remporté plusieurs fois le titre de joueur du mois, notamment en mars où il semblait favori pour le MVP en menant les Lakers à un bilan de 15 victoires pour 2 défaites.

YOUR 2026 NBA MVP FINALISTS 😤 pic.twitter.com/F9G2jh2Vcz — SportsCenter (@SportsCenter) April 19, 2026

« Je suis reconnaissant envers la NBPA pour avoir plaidé en ma faveur et envers la NBA pour sa décision équitable », a déclaré Dončić dans un communiqué. « Il était si important pour moi d’être présent pour la naissance de ma fille en décembre et j’apprécie que Mark, Jeanie, Rob, JJ et toute l’organisation des Lakers m’aient pleinement soutenu. »

L’absence de Dončić du top 3 soulève des questions sur les critères d’évaluation, particulièrement concernant l’inclusion de Wembanyama qui a joué 400 minutes de moins que le Slovène. Malgré cette déception, Dončić devrait être reconnu en équipe All-NBA First Team pour la sixième fois de sa carrière lors des prochaines annonces.