Arrivé récemment à Roanne pour compenser l’absence de Maxime Roos, Kyle Mangas (1,93 m, 27 ans) a déjà donné un premier aperçu de ce qu’il peut apporter dans le sprint final. Pour ses débuts en ELITE 2, l’ancien joueur des Austin Spurs a pesé des deux côtés du terrain dans le succès autoritaire des Roannais face à l’Alliance Sport Alsace (87-69), un résultat qui conforte un peu plus la première place du club ligérien.

Kyle Mangas a vite trouvé sa place

Il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation visible. Dès les premières minutes, l’Américain a montré pourquoi le club était allé chercher ce profil sur le marché. Capable de créer balle en main, d’attaquer le cercle mais aussi de sanctionner de loin, le joueur de 27 ans a fluidifié le jeu choralien et participé au très bon départ de son équipe.

Avec 15 points à 6/9 aux tirs, 4 passes décisives, 3 rebonds et 17 d’évaluation, Mangas a livré une première sortie particulièrement propre. Il a été immédiatement à l’aise dans le collectif, au sein d’une équipe choralienne qui n’a jamais laissé l’ASA espérer.

Roanne a déroulé en patron

Leader du championnat, Roanne a tenu son rang. La formation de la Loire a passé 39 minutes en tête et a compté jusqu’à 18 points d’avance face à une ASA qui n’a jamais renversé la dynamique. Les chiffres du match confirment cette maîtrise : 87 points marqués, 19 passes décisives, 33 rebonds et une belle adresse extérieure, avec 10 paniers à 3-points convertis.

Dans le sillage d’un Adrien Moerman encore très solide, auteur de 24 points pour 28 d’évaluation, Roanne a su imposer son expérience et sa densité.Aaron Levarity a lui aussi pesé avec 12 points et 9 rebonds, pendant que la nouvelle recrue américaine s’intégrait sans bruit mais avec efficacité.

Une recrue déjà précieuse pour le sprint final

La signature de Kyle Mangas avait été officialisée quelques jours avant le match, dans le contexte de l’indisponibilité de Maxime Roos. La Chorale est allée chercher un arrière réputé pour son tir extérieur, après un passage remarqué en Europe puis en G-League, notamment chez les Austin Spurs, où il tournait autour des 17 points de moyenne cette saison.

Sur cette première, le pari semble déjà gagnant. Roanne enregistre ainsi une 26e victoire qui la maintient solidement en tête d’ELITE 2, dans une fin de saison régulière où chaque succès rapproche un peu plus le club d’un retour en Betclic ELITE.

Roanne se déplace à Antibes pour la prochaine journée de championnat.