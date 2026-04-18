Adrien Moerman (2,02 m, 37 ans) retrouve du rythme… et ça se voit. Avec Roanne, l’intérieur enchaîne les prestations de haut niveau ces dernières semaines, participant pleinement à la dynamique d’une équipe installée en tête de l’ELITE 2.

À l’approche du sprint final, l’ancien international français hausse le ton et devient un facteur déterminant dans la quête de montée de la Chorale.

PROFIL JOUEUR Adrien MOERMAN Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 37 ans (07/08/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13 #25 REB 6 #17 PD 1,1 #165

Une montée en régime impressionnante

La tendance est claire : Adrien Moerman est en train de franchir un cap. Sur ses dernières sorties, l’intérieur de Roanne affiche une production offensive en nette progression.

Il reste sur un match référence avec 24 points hier soir lors de la victoire face à l’ASA, après en avoir inscrit 22 points (avec 11 rebonds) quelques jours plus tôt à Hyères-Toulon. Avant cela, il avait déjà marqué les esprits avec 20 points contre Châlons-Reims.

Même lorsque son scoring est plus discret (14 points contre Évreux, 11 face à Nantes ou encore 9 à Poitiers et même 3 face à Blois le 17 mars dernier), le Choralien reste impactant dans plusieurs secteurs du jeu et enchaine les évaluations records depuis un mois (23, 24 et 28 contre Alliance Sport Alsace).

Cette régularité confirme qu’il monte clairement en pression au moment clé de la saison.

Un cadre essentiel dans une équipe qui gagne

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’impact collectif qui saute aux yeux. Roanne enchaîne les victoires et domine le championnat, avec une série très positive sur les dernières semaines.

Dans cette dynamique, Adrien Moerman apporte toute son expérience. Capable de scorer et de sécuriser le rebond, il offre un véritable point d’équilibre à la Chorale. Son leadership et sa polyvalence permettent à Roanne de rester constant, même dans les moments plus accrochés. Avec lui, la Chorale est sur un bilan de 7 victoires en 9 matchs.

Roanne lancé vers la montée

Leader d’ELITE 2 avec un solide bilan de 26 victoires pour 7 défaites, Roanne avance avec ambition vers la montée. Et dans cette course, la forme actuelle d’Adrien Moerman pourrait bien peser lourd.

Habitué des grands rendez-vous, l’intérieur semble avoir trouvé son rythme au meilleur moment. Si cette dynamique se poursuit, la Chorale aura de solides arguments dans cette ultime ligne droite pour aller chercher son objectif de Betclic ELITE.