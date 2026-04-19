L’ASVEL a joué à se faire peur à Gaston-Médecin. Opposée à une équipe de Monaco très diminuée, et privée de Mike James dès le début du 2e quart-temps, l’ASVEL s’est imposée sur le fil en Principauté (83-87). Seul joueur à véritablement tirer son épingle du jeu dans l’attaque villeurbannaise, Shaquille Harrison a terminé la rencontre avec 23 points, 3 passes décisives et 23 d’évaluation.

Mais surtout, Lyon-Villeurbanne a été secouée, dans une rencontre abracadabrante, par une formation monégasque à l’apparence globalement très jeune. Menés à la mi-temps (40-34) après 20 premières minutes qualifiées de « honteuses » par Edwin Jackson au micro de DAZN, les Rhodaniens ont finalement assuré l’essentiel dans un mélange de fébrilité et de nervosité.

Monaco dans le coup jusqu’à la dernière seconde

Sans Élie Okobo, Daniel Theis et Juhann Begarin, Monaco avait sans doute déjà la tête à la semaine qui l’attend, avec un match d’EuroLeague à disputer au Panathinaïkos dès mardi et une finale de Coupe de France samedi. Ce dimanche, la messe a alors vite semblé dite. Encore plus lorsque Mike James a quitté ses partenaires, exclu après 11 minutes sur le parquet et deux fautes techniques – auxquelles il a réagi sur X pendant le match en écrivant « De la triche encore… C’est dégoûtant. »

Cheating again huh….. nasty work — Mike James (@TheNatural_05) April 19, 2026

Et pourtant, la Roca Team et ses 5 professionnels restants (dont Yssam Moungalla, 20 ans, signé pro il y a un mois et aligné 39 minutes) ont réussi à faire douter l’ASVEL et ses 10 cadres – 9 après la sortie sur blessure de Thomas Heurtel dans le 3e quart-temps – jusqu’au bout. Maxim Klitschko (8 points) s’est bien bagarré dans la raquette, Matthew Strazel a envoyé quelques bombes longue distance (3/13 à 3-points) et Alpha Diallo, à la bravoure inégalée, a provoqué d’interminables sueurs froides à la défense adverse (26 points dont 7 dans la dernière minute).

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Shaquille Harrison en sauveur

Heureusement pour l’ASVEL que son maître à jouer, Shaquille Harrison, est resté sérieux. « C’était un match très étrange, mais c’est du basket, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, a réagi l’arrière américain au micro de DAZN à la fin du match, la mine fermée, presque crispée. On passe à la suite. » Adroit à longue distance, sous le panier, et pas avare en spectacle à l’image de quelques dunks explosifs (19e, 37e), l’arrière rhodanien a d’abord sonné la révolte.

Quelques fois aidé par le bondissant Paul Eboua, le combo-guard a ensuite permis à Lyon-Villeurbanne de conserver un semblant de maîtrise jusqu’au money-time, où tout aurait soudainement pu basculer. Et où le scénario s’est encore décousu au fil de fautes à répétition et de lancers francs sans rebondeurs – ce qui a même semé le trouble chez les arbitres. Qu’importe, pour les Villeurbannais, qui seront sans doute bien heureux de compter cette victoire dans la lutte pour le top 4 et de passer à autre chose. « On to the next one », pour citer Shaquille Harrison.