Le leader de l’EuroLeague et du championnat grec, invaincu à l’échelle nationale, a de nouveau fait régner sa loi, et ses Français ont encore joué un grand rôle. D’abord mal embarqué, l’Olympiakos s’est finalement imposé face à l’Aris Salonique (92-81), ce dimanche, lors de la 25e journée de la ligue hellénique.

Les internationaux tricolores se sont mis en valeur, Evan Fournier le premier. En sortie de banc, l’ancien arrière du Magic d’Orlando a compilé 15 points (5/8 aux tirs), 4 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d’évaluation, en 22 minutes. Il a terminé deuxième meilleur marqueur du club du Pirée derrière Nikola Milutinov (16, en plus de 11 rebonds).

Duo d’arrières précieux en sortie de banc

À leurs côtés, Frank Ntilikina a lui aussi été efficace en rotation, pour permettre à l’Olympiakos de décrocher son 23e succès de la saison en championnat. Le combo-guard tricolore a également terminé à 16 d’évaluation, en cumulant 11 points, 3 rebonds et 4 passes décisives en à peine 20 minutes de jeu.

Pour l’Aris Salonique, 6e au classement, il s’agit en revanche d’une 9e défaite (13 victoires) cette saison. Le club de Thessalonique avait pourtant commencé très fort et quelque peu fait douter le leader en début de rencontre (15-23, 10e) et était toujours dans le coup à la pause (40-40, 20e).

Noua meilleur marqueur

Mais Fournier, Ntilikina et leurs coéquipiers, plus agressifs et adroits, ont accéléré au retour des vestiaires et commis très peu d’erreurs offensivement (55% à 2-points, 48% à 3-points sur 31 tentatives). Suffisamment pour se mettre à l’abri et gérer la fin de match plus sereinement, pour la 800e au club du Grec Kostas Papanikolaou – un record.

Amine Noua a tout de même longtemps tenu l’Aris sur ses épaules. Dans ses standards, l’intérieur international français a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, pour un total de 20 d’évaluation en une demi-heure sur le parquet. Sans toutefois parvenir à mettre l’Olympiakos à terre.