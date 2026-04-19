Deuxième soirée des Playoffs NBA et déjà des tendances fortes à surveiller. Entre équipes dominantes en saison régulière, retours majeurs et formations issues du play-in, ces games 1 pourraient rapidement installer un rapport de force… ou déjà faire vaciller les certitudes.

Boston avance armé, Philadelphie doit bricoler sans Embiid

Le duel entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers s’ouvre avec un avantage clair pour la franchise du Massachusetts. Boston a récupéré Jayson Tatum, de retour dans une équipe qui a déjà largement fait ses preuves sans lui cette saison en s’offrant la deuxième place à l’Est. Une profondeur d’effectif et une maîtrise collective qui en font un favori naturel… d’autant plus avec l’avantage du terrain. Les Jay Brothers auront à cœur de bien lancer cette campagne au TD Garden.

En face, Philadelphie doit composer sans Joel Embiid, convalescent depuis son opération de l’appendicite. Une absence majeure qui rebat totalement les cartes. Les Sixers vont s’appuyer sur Tyrese Maxey et un Paul George revenu en puissance après sa suspension pour usage de produits proscrits par la ligue. Deux profils capables de créer mais qui devront compenser collectivement l’impact intérieur d’Embiid.

Dans ce contexte, Boston semble avoir toutes les cartes en main. Mais un premier match à l’extérieur reste toujours piégeux, surtout face à une équipe qui n’a rien à perdre dans ce contexte.

Oklahoma City, grand favori face à des Suns déjà sous pression

À l’Ouest, le contraste est saisissant. Le Thunder, leader de conférence et champion en titre, aborde cette série dans la peau du grand favori face aux Phoenix Suns, issus du play-in.

Porté par un Shai Gilgeous-Alexander candidat au titre de MVP, Oklahoma City a impressionné toute la saison par sa constance, son intensité défensive et la richesse de sa rotation. À domicile, le Thunder part avec une longueur d’avance nette.

Phoenix a surpris par sa capacité à exister cette saison, notamment grâce au trio Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks complémentaire et productif. Mais après un passage par le play-in, la marge semble mince face à une machine aussi bien huilée que le Thunder.

Pour exister, les Suns devront élever leur intensité défensive et espérer une adresse extérieure exceptionnelle. Dans le cas contraire, Oklahoma City pourrait rapidement imposer sa loi.

Detroit favori assumé, Orlando en quête de repères

À l’Est, le rapport de force entre les Pistons et le Magic penche également, largement en faveur du leader de conférence.

Detroit a réussi une saison régulière de très haut niveau et récupère Cade Cunningham, remis de son pneumothorax. Le franchise player incarne le moteur offensif d’une équipe complète, capable de punir dans de nombreux registres, notamment avec la présence intérieure de Jalen Duren.

Orlando, en revanche, a été en deçà des attentes sur la saison. Si son identité physique et défensive reste réelle, le Magic devra gagner en efficacité offensive pour rivaliser avec une équipe de Detroit qui vise clairement plus loin.

Ce premier match sera déjà révélateur : Detroit doit confirmer immédiatement son statut, Orlando cherchera à imposer un combat rugueux pour ralentir la série et faire douter une équipe encore jeune.

Wembanyama face à Avdija : un défi immense pour Portland

Dernière affiche de la nuit, et pas des moindres : les San Antonio Spurs, deuxièmes de la conférence, accueillent les Portland Trail Blazers.

Portland arrive sans réelle certitude après son passage par le play-in. Pourtant, la saison de Deni Avdija a été l’une des grandes satisfactions, l’ailier ayant franchi un cap en portant régulièrement les siens, notamment lors du duel face aux Suns.

Mais le défi s’annonce immense face à Victor Wembanyama. Le Français domine des deux côtés du terrain et pourrait rapidement imposer son empreinte sur la série. La question sera notamment de savoir comment Portland peut contenir son impact, avec Donovan Clingan en première ligne dans la raquette… au risque de souffrir face à la mobilité et à la polyvalence du phénomène des Spurs. Au-delà du français, les Spurs pourront compter sur Stephon Castle, De’Aaron Fox ou encore Dylan Harper sur les lignes extérieures.

San Antonio part logiquement favori, avec plus de certitudes et un collectif mieux structuré.

Une première bascule déjà possible ?

Les games 1 sont souvent révélateurs sans être décisifs. Mais comme bien souvent, une série de playoffs ne commence réellement que lorsqu’une équipe perd à domicile. Dès cette deuxième soirée, certaines franchises pourraient déjà être mises sous pression. Upsets à venir ou confirmations logiques ?