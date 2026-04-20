Grenade avait besoin d’un exploit pour rester en vie dans la course au maintien en Liga Endesa. Il est venu face à un voisin prestigieux, Malaga, battu 83 à 71 dans le derby andalou. Dans cette victoire capitale, William Howard a apporté 10 points et 5 rebonds, Jonathan Rousselle 8 points et 5 rebonds, alors que Killian Tillie a été limité à 3 points et 3 rebonds côté Unicaja. Grenade n’en reste pas moins en sursis, mais ce succès face à un membre du Top 8 lui permet de continuer à y croire.

Grenade a frappé fort d’entrée dans le derby andalou

Le match a basculé très tôt. À domicile, Grenade a démarré tambour battant, profitant de l’énorme maladresse offensive de Malaga pour boucler le premier quart-temps avec 15 points d’avance (24-9). Concentrés, dominateurs au rebond et capables de varier les défenses, les locaux ont constamment gardé la main sur la rencontre.

Même lorsque l’Unicaja a tenté de revenir dans le deuxième puis le troisième quart-temps, le Coviran Granada a su répondre. Elias Valtonen, Bozic et Tyson Pérez ont alimenté l’effort collectif, pendant que William Howard et Jonathan Rousselle faisaient le travail dans la rotation française. Grenade a repris de l’air avant le dernier quart-temps puis a définitivement assommé son adversaire en creusant l’écart jusqu’à +23.

William Howard et Jonathan Rousselle au rendez-vous dans un match capital

Dans un contexte de très forte pression, les deux Français de Grenade ont répondu présent. William Howard a compilé 10 points et 5 rebonds, tandis que Jonathan Rousselle a ajouté 8 points et 5 rebonds avant de sortir pour cinq fautes. Sans être les premières options offensives de leur équipe, ils ont pleinement participé à ce succès qui compte énormément dans la lutte pour le maintien.

En face, Killian Tillie n’a pas pesé autant qu’espéré. L’intérieur français de Malaga a terminé avec 3 points et 3 rebonds dans un match globalement raté par l’Unicaja, désormais battu cinq fois de suite en championnat. Malgré cette mauvaise passe, le club malaguène reste installé dans le Top 8 après 27 journées.

Un succès encore insuffisant, mais qui entretient l’espoir du maintien

Cette victoire n’est que la quatrième de la saison pour Grenade après 27 journées. Le club andalou reste dernier de Liga Endesa, mais s’est offert un bol d’air en faisant tomber une équipe encore qualifiée virtuellement pour les playoffs. À sept journées de la fin de la saison régulière, ce derby gagné permet surtout au Coviran Granada de continuer à croire à un nouveau maintien dans l’élite espagnole.

Pour les Français de Grenade, ce succès a une vraie valeur symbolique. Battre Malaga, rival régional et candidat aux phases finales, dans un moment aussi tendu de la saison, donne du relief à leur contribution. William Howard et Jonathan Rousselle ont ainsi pris part à l’une des victoires les plus marquantes de la saison de Grenade.