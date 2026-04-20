L’histoire de la NBA s’est enrichie d’un nouveau chapitre exceptionnel lors du Game 1 entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets. LeBron James et son fils Bronny ont partagé le terrain en playoffs, devenant le premier duo père-fils de l’histoire à réaliser cet exploit. Une performance qui a profondément marqué le « King », auteur de 19 points, 13 passes et 8 rebonds dans la victoire 107-98 de son équipe.

Bronny James est entré en jeu au début du deuxième quart-temps pour rejoindre son père sur le parquet. Bien que son passage ait été bref – seulement 4 minutes – et sa ligne statistique modeste (0 point, 2 fautes, 1 balle perdue), ce moment restera gravé dans l’histoire du basket. L’arrière de deuxième année n’avait disputé que quelques minutes lors des playoffs précédents contre les Minnesota Timberwolves, mais jamais en même temps que LeBron.

Un moment familial exceptionnel pour les James

L’émotion était palpable dans les propos de LeBron James après la rencontre : « J’étais sur le terrain avec mon fils pendant un match de playoffs. C’est probablement le truc le plus fou qui me soit arrivé dans ma carrière. C’était tellement cool d’être là avec lui, avec son frère, sa sœur, sa mère dans la salle, sa grand-mère aussi. C’est dingue. Ma mère a pu voir son fils et son petit-fils jouer en playoffs. Ça, c’est fou. »

Cette opportunité pour Bronny s’explique par les blessures qui touchent l’effectif des Lakers. Luka Dončić (élongation de grade 2 aux ischio-jambiers) et Austin Reaves (élongation de grade 2 aux obliques) sont absents pour une durée indéterminée, bouleversant la rotation de JJ Redick. Le coach n’hésite plus à faire appel au jeune James, qui avait disputé 17 minutes par match lors des cinq dernières rencontres de saison régulière sans Dončić et Reaves.

LeBron James, devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à réaliser un double-double en passes en playoffs, se souvient de sa propre nervosité lors de ses débuts : « Je me souviens de mon premier match de playoffs, en 2006 contre Washington. J’étais extrêmement nerveux. Une fois que tu évacues cette nervosité et que tu as ce premier match derrière toi, tu sais un peu mieux à quoi t’attendre. La prochaine fois qu’on fera appel à lui, il sera meilleur. »

Le Game 2 aura lieu mardi à Los Angeles, et les deux équipes pourraient encore évoluer en effectifs réduits. Les Rockets étaient également privés de Kevin Durant (contusion au genou droit), leur meilleur marqueur. Une nouvelle occasion pour le duo James de marquer l’histoire du basket.