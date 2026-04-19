Il n’y avait pas qu’une affiche 100% stambouliote en finale de l’EuroLeague féminine : il s’agissait aussi d’un choc entre trois internationales françaises pour la couronne européenne. Ce dimanche, Gabby Williams, Iliana Rupert et Fenerbahçe ont remporté la plus prestigieuse coupe continentale en dominant Marine Johannès et ses coéquipières de Galatasaray (68-55).

Give me that THIRD STAR on the Fenerbahce logo! ✨@fbkadinbasket have reclaimed the #EuroLeagueWomen trophy! pic.twitter.com/4FHD8z3H77 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 19, 2026

Passées devant à la 15e (27-28) grâce à une Iliana Rupert incandescente (10 points dans le 2e quart-temps), les joueuses du Fener n’ont plus cédé l’avantage jusqu’au buzzer final dans un match empli de tension, à Saragosse (Espagne). L’intérieure tricolore a joué un grand rôle dans la quête du trophée qu’elle glane pour la première fois, en compilant 16 points et 6 rebonds.

L’armoire à trophées déjà XXL d’Iliana Rupert

Une première au plus haut niveau européen pour Rupert, mais aussi et surtout la nouvelle pièce d’une armoire à trophées déjà des plus fournies. À 24 ans, la vice-championne olympique peut se targuer d’avoir remporté l’EuroCoupe, la WNBA, le Championnat de France (en d’en avoir été élue MVP), la Coupe de France, et désormais l’EuroLeague.

🇫🇷 Iliana Rupert termine le jeu en club à seulement 24 ans. 🏆 Euroleague

🏆 Eurocup

🏆 WNBA

🏆 Championne de France

🏆 Coupe de France

🏆 MVP du championnat de France pic.twitter.com/w1clen7QRn — Lukas Nicot (@LukasNicot) April 19, 2026

Gabby Williams, elle, s’offre un deuxième sacre, après celui obtenu à Sopron en 2022. En finale, « Spooky » a inscrit 4 points et capté 8 rebonds. Mais fidèle à elle-même, la meilleure défenseuse de l’EuroLeague a encore brillé par son activité de l’autre côté du parquet (4 interceptions, 1 contre) pour verrouiller les principales menaces adverses.

Emma Meesseman, seule tout en haut de l’EuroLeague

C’est finalement la Belge Julie Allemand, tout proche du triple-double et énorme pendant l’entièreté du match, qui a terminé meilleure joueuse de la finale et été élue MVP du Final Six. La meneuse du Fener – avec qui Williams et Johannès avaient d’ailleurs remporté l’EuroCoupe 2023 à l’ASVEL – a cumulé 13 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.

Une performance idéale pour offrir à sa compatriote Emma Meesseman, toujours étincelante (20 points, 5 rebonds, 4 assists), un 7e sacre en EuroLeague Féminine. À 32 ans, l’intérieure des Belgian Cats, légende inusable du basket international, devient ainsi la joueuse la plus titrée dans l’ère moderne de la compétition, dépassant Alba Torrens, Natalia Vieru et Diana Taurasi (6).

Galatasaray échoue sans sa MVP

Moins de succès, en revanche, pour Marine Johannès, qui échoue aux portes de son premier sacre dans la compétition reine en Europe. Privé de Dorka Juhasz, MVP de la compétition mais blessée en demi-finale et absente ce dimanche, Galatasaray a tenté de tout faire basculer, sans succès. L’arrière des Bleues a de nouveau été très précieuse (12 points, 6 rebonds, 5 passes décisives en 36 minutes de jeu) mais repart bredouille.

Douze ans après avoir échoué face à son rival stambouliote en finale de l’EuroLeague féminine, Fenerbahçe prend sa revanche et grimpe sur le toit de l’Europe. Après 2023 et 2024, il s’agit du troisième sacre dans la compétition pour le club turc, qui succède à Prague.