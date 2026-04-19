Playoffs : Cleveland domine lors du match 1 contre Toronto
Donovan Mitchell et les Cleveland Cavaliers ont pris le meilleur départ face aux Toronto Raptors
Les Cleveland Cavaliers ont parfaitement lancé leur campagne de playoffs 2026 en dominant les Toronto Raptors 126-113 lors du Game 1 de ce premier tour à la Conférence Est. Devant leur public de la Rocket Arena, les Cavaliers ont pris le contrôle du match au troisième quart-temps pour s’offrir un avantage précieux dans cette série.
Donovan Mitchell a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur de playoffs d’exception. L’arrière All-Star a inscrit 32 points à 11/20 aux tirs, établissant un record NBA avec sa neuvième série consécutive débutée par un match à 30 points ou plus. Mitchell a dominé à tous les niveaux, pénétrant facilement dans la raquette adverse et punissant Toronto à 3-points (4/7).
James Harden orchestre, Max Strus enflamme
Aux côtés de Mitchell, James Harden a livré une partition parfaite pour ses premiers playoffs sous le maillot des Cavaliers. L’ancien des Clippers a compilé 22 points et 10 passes décisives, dictant le tempo et orchestrant l’attaque de Cleveland avec sa vision de jeu légendaire. Le duo Mitchell-Harden a combiné 54 points et 14 passes, participant directement à 82 des 126 points de leur équipe.
La révélation du match s’appelle Max Strus. L’ailier, qui avait manqué les 67 premiers matchs de la saison régulière à cause d’une blessure au pied gauche, a explosé avec 24 points en sortie de banc à 8/10 aux tirs dont 4/6 à 3-points. Ses séquences de scoring au bon moment ont permis aux Cavaliers de creuser définitivement l’écart.
Le tournant du match s’est produit entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième. Menés de seulement deux points, les Cavaliers ont enchaîné un run dévastateur de 27-9 qui a porté leur avance à 22 unités. Strus a inscrit 11 points durant cette séquence décisive, aidé par Evan Mobley (17 points, 7 rebonds) qui a planté un dunk posterisant sur Collin Murray-Boyles.
Côté Raptors, qui disputaient leur premier match de playoffs depuis 2022, RJ Barrett (24 points) et Scottie Barnes (21 points, 7 passes) ont tenté de maintenir leur équipe à flot. Mais l’absence d’Immanuel Quickley, touché aux ischio-jambiers, s’est cruellement fait ressentir. Jamal Shead l’a remplacé dans le cinq majeur et a inscrit 17 points avec 5 paniers à 3-points, mais Toronto n’a marqué que 3 points en contre-attaque, leur principale arme offensive neutralisée.
Le Game 2 aura lieu lundi soir à Cleveland, où les Raptors devront impérativement réagir pour éviter de rentrer à Toronto avec un déficit de 2-0. Les Cavaliers, eux, peuvent déjà savourer une entame parfaite qui confirme leurs ambitions élevées pour ces playoffs 2026.
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