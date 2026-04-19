Les Cleveland Cavaliers ont parfaitement lancé leur campagne de playoffs 2026 en dominant les Toronto Raptors 126-113 lors du Game 1 de ce premier tour à la Conférence Est. Devant leur public de la Rocket Arena, les Cavaliers ont pris le contrôle du match au troisième quart-temps pour s’offrir un avantage précieux dans cette série.

Donovan Mitchell a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur de playoffs d’exception. L’arrière All-Star a inscrit 32 points à 11/20 aux tirs, établissant un record NBA avec sa neuvième série consécutive débutée par un match à 30 points ou plus. Mitchell a dominé à tous les niveaux, pénétrant facilement dans la raquette adverse et punissant Toronto à 3-points (4/7).

James Harden orchestre, Max Strus enflamme

Aux côtés de Mitchell, James Harden a livré une partition parfaite pour ses premiers playoffs sous le maillot des Cavaliers. L’ancien des Clippers a compilé 22 points et 10 passes décisives, dictant le tempo et orchestrant l’attaque de Cleveland avec sa vision de jeu légendaire. Le duo Mitchell-Harden a combiné 54 points et 14 passes, participant directement à 82 des 126 points de leur équipe.

La révélation du match s’appelle Max Strus. L’ailier, qui avait manqué les 67 premiers matchs de la saison régulière à cause d’une blessure au pied gauche, a explosé avec 24 points en sortie de banc à 8/10 aux tirs dont 4/6 à 3-points. Ses séquences de scoring au bon moment ont permis aux Cavaliers de creuser définitivement l’écart.

Le tournant du match s’est produit entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième. Menés de seulement deux points, les Cavaliers ont enchaîné un run dévastateur de 27-9 qui a porté leur avance à 22 unités. Strus a inscrit 11 points durant cette séquence décisive, aidé par Evan Mobley (17 points, 7 rebonds) qui a planté un dunk posterisant sur Collin Murray-Boyles.

Côté Raptors, qui disputaient leur premier match de playoffs depuis 2022, RJ Barrett (24 points) et Scottie Barnes (21 points, 7 passes) ont tenté de maintenir leur équipe à flot. Mais l’absence d’Immanuel Quickley, touché aux ischio-jambiers, s’est cruellement fait ressentir. Jamal Shead l’a remplacé dans le cinq majeur et a inscrit 17 points avec 5 paniers à 3-points, mais Toronto n’a marqué que 3 points en contre-attaque, leur principale arme offensive neutralisée.

Le Game 2 aura lieu lundi soir à Cleveland, où les Raptors devront impérativement réagir pour éviter de rentrer à Toronto avec un déficit de 2-0. Les Cavaliers, eux, peuvent déjà savourer une entame parfaite qui confirme leurs ambitions élevées pour ces playoffs 2026.