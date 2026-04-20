Le Magic a offert la première vraie surprise de ces playoffs NBA 2026 en s’imposant 112-101 sur le parquet des Detroit Pistons lors du Game 1 de leur série de premier tour. Une victoire qui prolonge la série noire des Pistons à domicile en playoffs et redistribue les cartes dans cette confrontation entre la 8e et la 1re place de l’Est.

Un départ canon d’Orlando face à des Pistons rouillés

Dès l’entame, le Magic a imposé son rythme grâce à un Jalen Suggs très actif qui a inscrit 8 points dans les premières minutes. Orlando a rapidement pris les devants avec un départ fulgurant (18-5) face à une équipe de Detroit visiblement en manque de rythme après plusieurs jours d’inactivité. Les Pistons ont accumulé les maladresses (1 sur 6 aux tirs) et les pertes de balle (4 turnovers) en début de match.

« Je pense que nous étions un peu rouillés au début », a confié l’entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff. « Concéder un quart-temps à 35 points, ce n’est pas typique de nous. J’ai eu l’impression que nous leur avons couru après toute la soirée. »

Malgré un sursaut initié par Cade Cunningham qui a permis aux Pistons de revenir à égalité, Orlando a terminé le premier quart-temps sur une nouvelle série pour mener 35-27. Le Magic n’a jamais été mené du match, devenant ainsi la première tête de série numéro 1 depuis 1997-1998 à ne jamais avoir l’avantage lors de son match d’ouverture des playoffs.

THE 8-SEED MAGIC WIN GAME 1 IN DETROIT 🪄 This series could get interesting 👀 pic.twitter.com/bHxTxSjlm0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 20, 2026

Performance collective du Magic contre le one-man-show de Cunningham

Paolo Banchero a assumé son statut de leader avec 23 points, 9 rebonds et 4 passes décisives, mais c’est surtout l’équilibre collectif d’Orlando qui a marqué les esprits. Les cinq titulaires du Magic ont tous inscrit au moins 16 points : Franz Wagner (19 points, dont 11 dans le dernier quart-temps), Wendell Carter Jr. (17 points), Desmond Bane (17 points) et Jalen Suggs (16 points).

En face, Cade Cunningham a livré une performance remarquable avec 39 points, établissant un record personnel en playoffs, mais il a cruellement manqué de soutien. Seul Tobias Harris a rejoint Cunningham en double digits avec 17 points, mais sur un décevant 5 sur 15 aux tirs. « Nous sommes malades d’avoir perdu celui-là », a déclaré Cunningham après la rencontre. « C’est une longue série. »

Le secteur intérieur des Pistons a particulièrement souffert, avec Jalen Duren limité à seulement 8 points sur 4 tentatives de tir. « Ils ont tassé la raquette », a expliqué Bickerstaff. « Ils vont mettre beaucoup de corps dans la raquette pour lui rendre la tâche difficile. »

Cette défaite porte à 11 le nombre de revers consécutifs des Pistons à domicile en playoffs, une série qui remonte à 2008. Le Game 2 aura lieu mercredi soir à Detroit, où les Pistons devront impérativement réagir pour éviter de se retrouver dos au mur avant le déplacement en Floride.