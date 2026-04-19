Cinq ans après y avoir été draftée, Marine Fauthoux (1,74 m, 25 ans) devrait enfin porter le maillot du New York Liberty. La meneuse française fait partie de l’effectif de la franchise new-yorkaise pour le training camp WNBA, qui démarre ce samedi aux États-Unis.

Introducing our 2026 Training Camp roster ☑️ pic.twitter.com/snBZq5GJcy — New York Liberty (@nyliberty) April 19, 2026

Si elle n’a pas joué le moindre match cette saison à cause d’une rupture des ligaments croisés survenue au printemps 2025, Fauthoux a été appelée par le Liberty pour le camp d’entraînement et avant le début de la présaison, prévu samedi 25 avril. L’internationale tricolore arrive donc dans la Grosse Pomme avant ses compatriotes Marine Johannès (Galatasaray) et Pauline Astier (USK Prague), dont les saisons européennes ne sont pas encore terminées.

Tout l’été en WNBA ?

Mais ce n’est pas tout : Marine Fauthoux pourrait même passer l’intégralité de la saison WNBA avec le Liberty. Selon le journaliste Myles Ehrlich, la Française pourrait expérimenter le tout nouveau contrat mis en place cette année dans la ligue nord-américaine, en étant engagée comme « developmental player ».

🚨 Marine Fauthoux devrait être avec le Liberty cette saison en tant que “developmental player” Ce nouveau système permet à chaque franchise de garder 2 joueuses hors roster actif, rémunérées, et pouvant être activées pour 12 matchs. 🇫🇷 Johannes – Fauthoux – Astier à NY https://t.co/wgqz0EQIAp pic.twitter.com/D5r76DHdWu — Eliott Caillot (@eliott_caillot) April 18, 2026

Pour l’exercice 2026, chaque franchise dispose de deux contrats du genre, en plus des 12 habituels. Les « developmental players » (dont l’expérience en WNBA doit être de 0 à 3 saisons) voyagent avec l’équipe et participent à toutes les séances d’entraînement, comme les autres joueuses, mais ne peuvent prendre part qu’à 12 matchs pendant la saison.

Un retour progressif sur les parquets

Une manière, pour les franchises, de conserver de jeunes joueuses et de les intégrer à l’équipe, en outrepassant quelque peu le nombre restreint de contrats alloués (12). Les « development players » seront rémunérées à hauteur de 6000$ par match joué, et bénéficieront d’une allocation de 750$ par semaine passée au sein de l’équipe.

Un an après son dernier match avec Mersin et plus de dix mois après sa dernière apparition sur un parquet avec les Bleues, en préparation à l’Eurobasket, Marine Fauthoux va donc graviter autour du Liberty. L’objectif : retrouver du rythme et compléter son retour sur les parquets, d’abord avec un rôle restreint, dans un délai estimé à six semaines. Avant de signer un contrat traditionnel pour véritablement faire son trou en WNBA (8 mai – 24 septembre) ?