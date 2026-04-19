4e quart-temps, 3 minutes restantes : voilà ce qu’il était inscrit sur le tableau d’affichage lorsque le Paris Basketball a pris l’avantage pour la première fois de la partie. Les Parisiens ont tout renversé à la Meilleraie, l’antre de Cholet, ce dimanche. Les Franciliens ont arraché la victoire au terme d’un money-time étouffant, conclu par un shoot à 3-points plein de sang-froid de Justin Robinson puis par une réussite presque anecdotique de Sebastian Herrera (93-99).

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Bien avant ce coup de poignard du meneur parisien, Cholet avait pourtant semblé invincible sur ses terres, comme depuis le début d’année 2026. Dominants en première mi-temps, les Maugeois ont ensuite longtemps résisté au retour parisien et mené pendant près de 36 minutes. Et même dans les tout derniers instants, les hommes de Fabrice Lefrançois ont semblé toujours trouvé la réponse, à l’image d’un énorme tir de T.J. Campbell à moins de 10 secondes du buzzer final (93-93, 40e).

Mais le champion de France en titre a continuellement puisé dans ses ressources, d’abord pour prendre l’avantage grâce à une réussite longue distance de Nadir Hifi (88-89, 37e), puis pour sceller les débats. Et Justin Robinson a hérité de la gonfle pour inscrire sa 3e flèche de loin (21 points, 4 passes décisives), crève-cœur pour les cinq choletais sur le parquet et les 5000 dans la salle.

Beaucoup de rythme dès le début

Plus que de « seulement » contenir Paris, Cholet a tenté de tenir la cadence en transition et plus généralement offensivement (56 points inscrits par CB à la mi-temps). S’il a parfois été maladroit – ce qui est rare cette saison -, Gerald Ayayi a de nouveau montré la voie (18 points à 1/6 à 3-points) très tôt à ses partenaires.

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Bien aidé par son capitaine T.J. Campbell, auteur de l’une de ses meilleures performances de la saison, et par un Jamuni McNeace toujours précieux dans la raquette (et qui avait cruellement manqué au match aller), l’international tricolore a guidé les siens jusqu’à un avantage de 17 points (47-30, 16e).

Daulton Hommes précieux dans le comeback parisien

Paris a tenté de recoller, est parfois revenu proche (67-66, 29e) mais s’est longtemps vu repoussé à bonne distance par des Maugeois désireux de conserver leur suprématie chez eux, en 2026. Pour valider leur comeback, les Franciliens ont aussi fait appel à leur big 3, toutefois un peu différent du trio traditionnel, composé de Nadir Hifi, Justin Robinson et… Daulton Hommes.

Le grand ailier américain a de nouveau endossé la cape du facteur X pour maintenir les siens dans le coup, en cumulant les banderilles (21 points à 5/10 de loin) et en inscrivant cinq points consécutifs ultra importants (88-86, 37e). Décisif, Hommes a notamment permis d’éclipser la performance inhabituellement mauvaise d’un Jared Rhoden pas dans son assiette.

La bande de Julius Thomas a fini par réaliser le gros coup, en remportant l’ultime reprise 31 à 19 et en s’adjugeant un succès crucial pour la fin de saison. Paris remonte ainsi à la 2e place au classement, après la défaite de Nanterre à Limoges, tandis que Cholet perd une occasion en or de venir chatouiller le top 6.