Les Denver Nuggets ont remporté le Game 1 de leur série de premier tour face aux Minnesota Timberwolves sur le score de 116-105, dans ce qui était probablement l’affrontement le plus attendu de ce premier tour des playoffs. Malgré un départ difficile avec 12 points de retard, les champions 2023 ont su hausser le ton pour s’imposer à domicile.

Jamal Murray parfait sur la ligne, un record de franchise

Jamal Murray a été le fer de lance offensif des Nuggets avec 30 points, établissant un record de franchise en réussissant ses 16 tentatives de lancers-francs. Une performance d’autant plus remarquable que le meneur canadien n’a pas réussi un seul 3-points (0/8), mais a su compenser en attaquant constamment le cercle

« Je pensais que j’étais touché sur chacune d’entre elles », a déclaré Murray après la rencontre. « Je ne sais pas de quoi tout le monde parle. De vraies fautes. »

Cette capacité à aller chercher les fautes a été cruciale pour Denver, qui a converti 30 de ses 33 lancers-francs, compensant ainsi une maladresse criante à 3-points en seconde période (1/17).

Nikola Jokic, de son côté, a livré sa performance habituelle avec un nouveau triple-double : 25 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Le triple MVP a eu besoin de temps pour prendre la mesure de l’intensité défensive des Wolves, mais a su prendre le contrôle aux moments cruciaux, notamment avec un run de 5-0 personnel qui a coupé les jambes du comeback de Minnesota.

Aaron Gordon, facteur X après ses ennuis de fautes

Aaron Gordon a également joué un rôle déterminant malgré ses trois fautes rapides en première période qui l’ont cloué sur le banc. À son retour après la pause, l’ailier a été étincelant avec un dunk en transition face à Anthony Edwards, un 3-points dans le corner et un putback à deux mains qui ont enflammé la salle de Denver.

« Quand Aaron joue, nous sommes une équipe différente. C’est un fait », a souligné l’entraîneur David Adelman. « Ce ne sont pas les statistiques. C’est le ressenti. Nous nous sentons plus grands parce que nous le sommes. »

Du côté des Wolves, Anthony Edwards a terminé à 22 points mais avec un 7/19 au tir, visiblement limité par ses problèmes au genou. Julius Randle a également déçu avec 16 points à 7/16 aux tirs. Seul Rudy Gobert a tiré son épingle du jeu avec 17 points à 8/9 aux tirs, donnant du fil à retordre à Jokic dans la raquette.

Cette victoire permet aux Nuggets de prendre une avance précieuse dans cette série qui s’annonce serrée. L’une face à l’autre, les deux équipes affichent un bilan de 15-14 en saison régulière et playoffs depuis 2023, témoignant de l’équilibre de cette rivalité. Le match 2 aura lieu lundi soir à Denver.