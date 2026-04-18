Doc Rivers semble avoir tiré un trait sur sa carrière de coach en NBA. Quelques jours après avoir quitté son poste d’entraîneur principal des Milwaukee Bucks, le vétéran de 64 ans a fait des déclarations qui ressemblent fortement à une annonce de retraite lors de son passage vendredi dans « The Bill Simmons Podcast ».

Une décision prise avec les dirigeants des Bucks

L’ex-joueur des Hawks a révélé avoir eu des discussions franches avec le front office des Bucks bien avant la fin d’un troisième exercice bien terne (32 victoires pour 50 défaites) à la tête de l’équipe du Wisconsin. « Nous nous sommes rencontrés il y a environ sept semaines, les propriétaires et moi-même. Ils m’ont demandé ce que je voulais faire […]. Et je leur ai dit que c’était terminé.' », a confié l’ancien coach des Boston Celtics.

L’entraîneur a été clair avec ses assistants : « J’ai dit à mon staff que j’arrêtais. J’adorais entraîner. J’adorais ça. J’ai eu beaucoup de succès dans ce domaine, j’ai eu bien plus de hauts que de bas. Mais au bout du compte, j’ai donné 47 ans ou peu importe, je ne sais même plus quel âge j’ai… sans temps libre. Je veux juste faire une pause. »

Un titre NBA en trompe l’oeil ?

Avec un bilan de 1 194 victoires pour 866 défaites en carrière, Doc Rivers occupe la sixième place au classement des entraîneurs les plus victorieux de l’histoire NBA. Il a dirigé cinq franchises différentes : Orlando Magic, Boston Celtics, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers et Milwaukee Bucks.

Son palmarès inclut un titre NBA avec Boston en 2008 sur les ailes du big 4 Kevin Garnett – Paul Pierce – Ray Allen – Rajon Rondo (tous All-Star), une NBA Cup en 2024 avec Milwaukee et le trophée d’entraîneur de l’année en 2000. Mais aussi plusieurs désillusions à la tête du Magic, des Clippers ou des Sixers. Glenn Rivers (son véritable prénom) détenant notamment le record de défaites dans une série de Playoffs qu’il aura mené par 3 manches à 1 (3).

BREAKING: Doc Rivers is departing as head coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. After a 32-50 season, the Bucks will embark on their third coaching search in the last three years. pic.twitter.com/s6YZXKcTi5 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026

« Je pense qu’il était temps, donc je serais surpris si j’entraînais un autre match, je vais le dire comme ça », a-t-il conclu. Doc Rivers, qui sera intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame dans la promotion 2026, souhaite désormais se consacrer à sa famille : « Je veux m’éloigner. Profiter de mes petits-enfants et de la vie en général. »

La saison 2025-2026 aux commandes de Milwaukee s’est révélée particulièrement difficile, émaillée notamment par les blessures à répétition de Giannis Antetokounmpo (36 matchs), sans même parler de l’ambiance délétère entre le Greek Freak et le front office.

Cette fin de parcours compliquée pourrait donc marquer la conclusion d’une carrière de coaching qui aura duré près de trois décennies au plus haut niveau. Et sceller le sort, aussi, de l’ère Giannis Antetokounmpo alors qu’il apparaît maintenant peu probable de revoir les deux hommes à Milwaukee l’an prochain.