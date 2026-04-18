Dans une rencontre offensive et accrochée, Charleville-Mézières s’est imposé 97 à 91 contre Rennes, porté par un Melvyn Da Silva (1,99 m, 26 ans) absolument incandescent. L’arrière a réalisé un véritable récital offensif, confirmant sa montée en puissance ces dernières semaines. Par la même occasion, l’Étoile assure son maintien en Nationale 1.

NM1 – Journée 35 Charleville-Méz. 97 Rennes 91

Une performance offensive de très haut niveau

En 35 minutes sur le parquet, Melvyn Da Silva a compilé 41 points, avec une adresse redoutable à longue distance (7/12 à 3-points). À cela, il a ajouté 6 rebonds et 2 passes décisives pour culminer à 41 d’évaluation, soit son meilleur total de la saison.

Dans un match où chaque possession comptait, l’ancien joueur de Vichy a pris ses responsabilités, multipliant les tirs primés et les actions décisives pour permettre à son équipe de faire la différence dans le money-time.

Avec ses 41 points, il égalise le record de la saison en NM1 en rejoignant Jules Gibey sur la première marche. Le joueur de Vitré avait réalisé cette performance en début de saison face à Angers 84-97.

» Les deux paniers m’ont tendu les bras toute la soirée a expliqué Melvyn sur le site officiel du club. Et puis voilà quoi, c’est mon nouveau record personnel mais on ne va pas rêver, j’aurai vraiment du mal à faire mieux, maintenant. Quand je pense aux galères par lesquels je suis passé, j’apprécie peut-être un peu plus… Mais c’est aussi le résultat de beaucoup de travail. C’est aussi une forme de remerciement au club et au public ardennais » confiait après coup le héros de la soirée. «

Une saison référence en NM1

Déjà très solide depuis le début de l’exercice, Melvyn Da Silva tourne cette saison à 17,5 points, 4 rebonds et 1,8 passe de moyenne en Nationale 1. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le collectif ardennais.

PROFIL JOUEUR Melvyn DA SILVA Poste(s): Arrière Taille: 199 cm Âge: 26 ans (14/07/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 17,5 #5 REB 4 #118 PD 1,8 #155

International angolais, il semble aujourd’hui évoluer à son meilleur niveau, s’imposant comme l’un des joueurs les plus impactants du championnat avec une 5e place au classement des tops scoreurs de la division. À Charleville-Mézières, il confirme match après match qu’il est capable de faire basculer une rencontre à lui seul.