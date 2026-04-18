Melvyn Da Silva en feu : 41 points et record personnel avec Charleville-Mézières
41 points pour 41 d’évaluation, un match record pour Melvyn Da Silva.
Dans une rencontre offensive et accrochée, Charleville-Mézières s’est imposé 97 à 91 contre Rennes, porté par un Melvyn Da Silva (1,99 m, 26 ans) absolument incandescent. L’arrière a réalisé un véritable récital offensif, confirmant sa montée en puissance ces dernières semaines. Par la même occasion, l’Étoile assure son maintien en Nationale 1.
Une performance offensive de très haut niveau
En 35 minutes sur le parquet, Melvyn Da Silva a compilé 41 points, avec une adresse redoutable à longue distance (7/12 à 3-points). À cela, il a ajouté 6 rebonds et 2 passes décisives pour culminer à 41 d’évaluation, soit son meilleur total de la saison.
Dans un match où chaque possession comptait, l’ancien joueur de Vichy a pris ses responsabilités, multipliant les tirs primés et les actions décisives pour permettre à son équipe de faire la différence dans le money-time.
Avec ses 41 points, il égalise le record de la saison en NM1 en rejoignant Jules Gibey sur la première marche. Le joueur de Vitré avait réalisé cette performance en début de saison face à Angers 84-97.
» Les deux paniers m’ont tendu les bras toute la soirée a expliqué Melvyn sur le site officiel du club. Et puis voilà quoi, c’est mon nouveau record personnel mais on ne va pas rêver, j’aurai vraiment du mal à faire mieux, maintenant. Quand je pense aux galères par lesquels je suis passé, j’apprécie peut-être un peu plus… Mais c’est aussi le résultat de beaucoup de travail. C’est aussi une forme de remerciement au club et au public ardennais » confiait après coup le héros de la soirée. «
Une saison référence en NM1
Déjà très solide depuis le début de l’exercice, Melvyn Da Silva tourne cette saison à 17,5 points, 4 rebonds et 1,8 passe de moyenne en Nationale 1. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le collectif ardennais.
International angolais, il semble aujourd’hui évoluer à son meilleur niveau, s’imposant comme l’un des joueurs les plus impactants du championnat avec une 5e place au classement des tops scoreurs de la division. À Charleville-Mézières, il confirme match après match qu’il est capable de faire basculer une rencontre à lui seul.
Dans le reste de la poule Basse
Saint-Vallier l’a facilement emporté contre Poissy sur le large score de 120 à 84. Avec comme MVP Justinas Jogminas (19pts, 8rbds, 5pds).
Le SCABB aussi dépasse la barre des 100 points avec une victoire 107 à 63 sur les jeunes du Pole France avec 27 points de Nelson Cece.
Plus 10 pour LyonSo face à Val de Seine (73-63) grâce notamment à Noah Manet auteur de 20 points.
C’était serré entre Besançon et Angers, deux équipes proches en milieu de Poule, au final ce sont les premiers qui l’emporte 79-76.
Pays Salonais Basket 13 bat Chartres 97 à 81 sur les ailes de Camille Jean: 25 points.
Dans le bas de classement Metz gagne Vitré 79 à 74 avec un très bon Alan Robert-Suarez (24pts et 1pd).
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