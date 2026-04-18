Fut un temps où Sylvain Francisco en était réduire à attendre un coup de téléphone de la lanterne rouge de Pro B, le Paris Basketball, pour mettre fin à six mois de chômage… Sept ans se sont écoulés et le meneur français n’a désormais plus à s’inquiéter de savoir s’il va pouvoir retrouver un emploi rapidement.

Toute l’Europe s’arrache ses services pour la saison 2026/27, et la NBA semble même désormais être une possibilité. Et s’il avait besoin de se rendre compte de sa nouvelle dimension, l’enfant de Sevran a pu profiter de la venue du… Paris Basketball vendredi pour jeter un coup d’œil vers le passé.

Le vote de Yabusele :

« Il bousille tout cette année ! »

Loin de ses galères d’antan, Sylvain Francisco a mené le Zalgiris Kaunas, 16e budget, vers une qualification directe pour les playoffs de l’EuroLeague. Une incroyable performance collective, doublée d’une énième démonstration individuelle (21 points à 8/19 et 5 passes décisives), qui renforce largement sa candidature pour le trophée de MVP, déjà poussée par Guerschon Yabusele dans nos colonnes. « Qu’est ce qu’il bousille tout cette année ! Je lui souhaite parce qu’il vient de loin. Sa carrière, tout ce qu’il a vécu, par quoi il est passé… Je pense vraiment qu’il le mérite. »

Huitième meilleur marqueur (16,7) et deuxième meilleur passeur de la compétition (6,4), l’ancien meneur de Roanne apparaît comme l’outsider n°1 derrière Sasha Vezenkov, scoreur n°1 de l’EuroLeague (19,4 points à 54%), qui présente l’argument, souvent décisif dans ces cas-là, d’être le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais Sylvain Francisco, quatrième évaluation (19,5), a lui aussi quelques arguments… Et il les a listés au micro de Krepsinis vendredi soir dans le vestiaire du Zalgiris.

« Il y a une différence entre Vezenkov et moi… »

« Je vais le dire : je suis censé être le MVP de la saison en EuroLeague. Premièrement, je n’ai manqué aucun match. Deuxièmement, pour un meneur jouant au Zalgiris, il est extrêmement difficile de se qualifier pour les playoffs de l’EuroLeague. Vezenkov joue pour l’Olympiakos, ce qui facilite les choses je dirais. Et ne vous méprenez pas, c’est un joueur incroyable, l’un des plus intelligents en Europe. Mais pour moi, amener mon équipe dans le top 5, c’est formidable. Troisièmement, il y a une autre différence entre Vezenkov et moi : je crée pour les autres tandis qu’eux créent pour lui. Tous les soirs, je me fais presser par le meilleur défenseur de l’adversaire, on me trappe, je dois à la fois créer pour moi et pour mon équipe, défendre. Mais avec tout ça, il n’y a rien de mieux que d’amener mon équipe en playoffs. »

Surtout lorsque l’on sait par où il a dû passer pour en arriver là. Les bas-fonds de la Pro B, oui, mais avant le bitume de Sevran, un exil par Roche-la-Molière (2010/12) dans les pas de son grand frère Bateko pour sortir de la cité puis la jungle du circuit américain pré-universitaire pour se faire un nom, avant les premières secousses du professionnalisme. « Je n’ai pas eu un chemin tout droit, je suis toujours passé par beaucoup d’obstacles mais c’est normal pour moi et j’ai toujours cru en moi », nous avait-il dit un jour.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 16,7 #8 REB 2,8 #117 PD 6,4 #3

Alors le voir aux portes du trophée de MVP de l’EuroLeague, assuré d’une sélection dans le cinq majeur de la compétition a minima, le pousse à le pincer sur sa trajectoire. « Si j’étais MVP, ce serait rien tout simplement incroyable et une énorme étape de franchie car j’ai travaillé tellement dur pour être là. »

Des propos vite critiqués…

Des propos qui l’ont malheureusement exposé aux critiques faciles des réseaux sociaux, l’accusant d’une certaine arrogance. « J’ai juste répondu à une simple question quand des journalistes m’ont demandé pourquoi je devrais être MVP et vous me dites que j’ai de l’égo, que je ne suis pas humble ? », a-t-il twitté ce samedi après-midi. « Personne ne nous voyait en playoffs, pas même en play-in, c’est tout ce qui compte. »

I answer a simple question when the medias asked me why I should be MVP. and y’all telling me I have ego or i’m not Humble? Not one thought we would be in the playoffs even the play in but we in the top 6 and that’s all Matters 💚🤍 — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) April 18, 2026

Particulièrement respecté chez les joueurs, Sylvain Francisco a vite reçu le soutien de sa confrérie, à commencer par Mike James. « Qu’ils aillent se faire voir, mon frère », lui a répondu le Monégasque, dans des termes plus fleuris. « Personne n’aurait pu te demander de faire plus cette saison. Les choses se passeront comment elles doivent se passer. »

« Les gens seront toujours négatifs », a ajouté l’ex-burgien Codi Miller-McIntyre, désormais star de l’Étoile Rouge. « Saison incroyable et tu mérites tout ce qui va t’arriver. L’un des joueurs les plus humbles que je connaisse, continue à briller. »

F them people brotha. Nobody coulda asked u to do more this season. Go hoop. It will be what it’s supposed to be. — Mike James (@TheNatural_05) April 18, 2026