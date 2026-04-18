Depuis plusieurs mois, Fabien Romeyer était tiraillé entre deux envies. Celle d’accompagner la JDA Dijon, où il officie depuis 2021, et celle de rentrer à la maison, du côté du SCABB.

« Le souhait de rentrer dans sa région »

Alors qu’il avait initialement accepté la proposition de prolongation de Dijon, avec un rôle tourné vers le pilotage global de la stratégie de la JDA en tant que club omnisports avec une mutualisation des secteurs basket et handball, l’ancien entraîneur a finalement fait volte face. Et le cœur a parlé, puisqu’il a fini par dire oui à l’union de Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon, afin d’en devenir le directeur sportif, rencontrant même les joueurs et le staff ligérien ces derniers jours selon nos informations.

« Fabien quitte effectivement le club, malgré la proposition qu’il avait acceptée », a confirmé le président Thierry Degorce dans les colonnes du Bien Public. « Sa motivation première, c’était quand même le souhait de rentrer dans sa région. Il l’avait exprimé plusieurs fois, comme on dit il était partagé entre le cœur et la raison, d’un projet sportif qui était très intéressant, mais un souhait aussi de rentrer dans sa région. Il avait dit oui au projet , mais les éléments ont dû peut-être varier aussi sur la proposition qu’il a eue. Il a pris cette décision officielle depuis huit jours. »

Un enfant d’Unieux

Originaire de Saint-Étienne, avec une famille forézienne ancrée à Unieux (25 kilomètres de Saint-Chamond), Fabien Romeyer (48 ans) va donc allier le plaisir de renouer avec ses origines, tout en menant un projet sportif extrêmement ambitieux. Si la deuxième saison du SCABB a été assez décevante, avec toujours pas de playoffs en ÉLITE 2, le club ligérien a déjà clamé ouvertement son objectif de Coupe d’Europe à l’horizon 2030.

Directeur sportif de la JDA ces cinq dernières années, avec des hauts (Coupe de France 2024) et des bas, Fabien Romeyer avait lancé sa carrière professionnelle dans la Loire, remarqué par Pascal Thibaud alors qu’il cumulait toutes les fonctions à La Ricamarie. Devenu adjoint puis coach à Saint-Étienne, il s’était exprimé sur le projet du SCBVG en 2023, à l’occasion de la Leaders Cup organisée dans le Gier.

« L’Arena est une salle chaleureuse avec de l’espace, bien pensée que ce soit pour le réceptif et le côté sportif », disait-il au Progrès à l’époque. « C’est un très bel outil de développement pour le club. À chaque fois que je reviens à Saint-Chamond, le club évolue. Je l’ai connu en N2 ! Aujourd’hui, il y a beaucoup de salariés dans les bureaux. C’est un club qui évolue à son rythme, qui évolue très bien. J’espère qu’ils arriveront un jour à monter en élite. » Il ne se doutait certainement pas que ce serait à lui de mener ce projet à bien.