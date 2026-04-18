Habituée à communiquer en dernière minute sur l’état de son effectif, la SIG Strasbourg n’a pas dérogé à sa tradition. À moins de 90 minutes du coup d’envoi de son déplacement à Saint-Quentin, le club alsacien a annoncé le forfait de Jean-Baptiste Maille.

La SIG Strasbourg fait un point sur son effectif avant le match de ce soir face au Saint-Quentin Basket-Ball. 🔗 : https://t.co/axmyLEJJb5#gosig #strasbourg pic.twitter.com/uV60TrnT0g — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) April 18, 2026

Le capitaine strasbourgeois est « lourdement touché à la crête iliaque », soit au niveau des hanches, depuis la réception du Paris Basketball la semaine dernière. La SIG ne précise pas de délai d’indisponibilité, si ce n’est qu’elle espère « le récupérer au plus vite », alors que son road trip nordiste la mènera au Portel mardi.

Jean-Baptiste Maille a donc rejoint ses coéquipiers Ben Gregg et William Pfister à l’infirmerie. Tous deux blessés à la cheville, « ils poursuivent leur rééducation », précise le club.