L’ASVEL a encore perdu un joueur en route. Touché à la cheville jeudi contre Fenerbahçe en EuroLeague, Armel Traoré (2,05 m, 23 ans) devrait manquer plusieurs semaines de compétition d’après une information du Progrès.

Un coup dur de plus

La blessure est intervenue dans une rencontre européenne particulièrement coûteuse pour Villeurbanne. L’ailier français s’est blessé à la cheville pendant le match face au Fenerbahçe à la fin du premier quart-temps et a été aidé à regagner les vestiaires. Face aux Turcs, l’ASVEL a donc payé un double tribut, entre la difficulté sportive du rendez-vous et la sortie sur blessure d’un de ses joueurs.

Ce nouveau pépin physique n’est pas anodin, car l’ancien élement de Manresa avait déjà été freiné par des soucis à cette zone par le passé. Pour l’ASVEL, cela représente une nouvelle contrainte dans une saison marquée par les absences et les ajustements d’effectif.

Un impact pour l’ASVEL

Cette saison le grand frère deNolan Traoré apporte 5,8 points, 3,6 rebonds et 0,8 passe en Betclic ELITE et pratiquement la même chose en EuroLeague (5,8 points, 3,5 rebonds et 0,5 passe).

PROFIL JOUEUR Armel TRAORÉ Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 23 ans (23/01/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,8 #161 REB 3,6 #75 PD 0,8 #169

En petit comité face à un Monaco également touché

Dimanche pour le compte de la 27e journée de Betclic ELITE, Lyon-Villeurbanne sera privé de trois joueurs pour défier Monaco sur le Rocher. Le meneur de jeu américain Glynn Watson Jr. est toujours indisponible (épaule), et l’intérieur sénégalais Mbaye Ndiaye sera en congé paternité. Le retour du Sénégalais est espéré le 2 mai contre Gravelines.

Un choc entre formations d’EuroLeagues décimée puisque l’ASM est aussi durement touché par les blessures dont la dernière en date celle de Nikola Mirotic.