Chus Bueno n’est pas un inconnu des coulisses du basket mondial. D’abord meneur en Liga Endesa, vice-président de NBA Europe, Afrique et Moyen-Orient de 2010 à 2022, le Catalan de 56 ans a été nommé PDG de l’EuroLeague fin janvier en successeur de Paulius Motiejunas. Une de ses missions principales : réconcilier deux mondes longtemps antagonistes à l’heure où la NBA prépare le lancement de sa NBA Europe en octobre 2027, en partenariat avec la FIBA. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Chus Bueno évoque la réunion de Genève qui devrait se tenir le 28 avril, la situation du Real Madrid et l’avenir du Paris Basketball.

« Réparer l’écosystème »

« Quand l’EuroLeague m’a appelé pour les aider dans cette situation assez critique, j’y ai vu une grosse opportunité, celle de participer à essayer de réparer le basket européen, son écosystème, d’élever drastiquement ses revenus », explique Chus Bueno. Le constat de départ est sans appel : dans un marché européen où les revenus médias représentent 22 milliards d’euros, le football capte 90 % de la valeur, quand le basket toutes instances confondues n’en récupère que 2 %, alors qu’il rassemble selon lui au moins 10 % des fans en proportion. Son souhait serait de réduire cet écart, il vise même 20% du business média. Il reste toutefois clair voyant sur la situation et sait qu’il n’y parviendra pas sans une collaboration avec la NBA.

Genève, le 28 avril : une réunion « cruciale »

La rencontre entre l’EuroLeague, la NBA et la FIBA, prévue le 28 avril à Genève, est présentée par Chus Bueno comme un tournant. Avant toute négociation, il fallait toutefois attendre la fin du processus d’enchères de la NBA, dont la deadline était fixée au 31 mars.

« Nous voulons commencer à parler de ce à quoi un partenariat pourrait ressembler. Nous leur demanderons quelle valeur ils peuvent apporter sur la table », détaille-t-il, rappelant qu’Adam Silver, le patron de la NBA, « a récemment exprimé son désir d’avancer ensemble pour éviter la fragmentation, celle-ci créant des frictions et diluant la valeur. »

Bueno apparaît comme l’homme idéal entre les deux institutions : il connaît les rouages de l’EuroLeague comme ceux de la NBA, après plus d’une décennie passée comme vice-président de NBA Europe.

L’Asvel dans le viseur, suspense pour le Réal

Alors que le Fenerbahce a renouvelé sa licence pour 10 ans, la situation sur le dossier des licences reste tendue. La deadline de prolongation était fixée au 15 janvier, date largement dépassée. Deux clubs actionnaires n’ont toujours pas renouvelé leur licence : le Real Madrid et l’ASVEL. « Je ne les imagine pas aller seuls en BCL… Ils ont demandé un délai et des documents. J’espère qu’ils signeront, nous les voulons », dit Bueno au sujet des Madrilènes. Pour l’ASVEL, le ton est plus préoccupant.

L’AS Monaco, de son côté, se trouve dans une impasse structurelle. L’EuroLeague dit travailler avec le club et la principauté, des investisseurs seraient intéressés pour reprendre les rênes, mais Bueno reste prudent sur l’issue du dossier.

Le Paris Basketball, le grand espoir français

Sur un registre plus optimiste, Bueno affiche son enthousiasme pour le Paris Basketball, qu’il voit comme un futur grand marché du basket européen. « C’est une marque majeure, un gros marché. Les dirigeants Eric Schwartz et David Kahn ont fait un travail remarquable. Nous espérons un accord pour qu’ils puissent intégrer la Ligue », indique-t-il. David Kahn, actuel président du Paris Basketball, est notamment passé par les opérations des Minnesota Timberwolves en NBA. Un profil qui rassure une EuroLeague en quête de ponts avec l’Amérique du Nord.