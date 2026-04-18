À la lutte pour décrocher un billet pour les playoffs de Nationale 1, Tours et Tarbes-Lourdes ont mis toutes les chances de leur côté en faisant venir des pigistes médicaux pour boucler la deuxième phase.

Sissoko, de Chartres à Tours

À court terme, l’effet a été plus immédiat pour le TMB, qui a bénéficié des services de Moulaye Sissoko vendredi contre Boulogne-sur-Mer (69-67). Vu à Chartres sur tout la première partie de saison, parti pendant la trêve internationale, l’international malien a signé un gros match d’entrée de jeu : 14 points à 6/8, 8 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes.

S’il faut comprendre pourquoi Tours a fait appel à ses services, pour remplacer Moustafa Haidara (blessé jusqu’au début du mois de mai), il faut se rappeler de la 3e journée du championnat. Le 30 septembre, alors avec le CCMB, Moulaye Sissoko avait marché sur la raquette du TMB avec 30 points à 10/13 et 11 rebonds.

Baltrusaitis, première à l’étranger

Du côté de Tarbes-Lourdes, c’est François Matip qui a été contraint de rejoindre l’infirmerie pour un mois. En urgence, l’UTLPB a fait appel à Tautvydas Baltrušaitis, un jeune intérieur lituanien de 22 ans, qui va vivre sa première expérience à l’étranger.

Vu à l’Olimpas Plunge, en deuxième division, cette saison (9,8 points à 55%, 4,6 rebonds et 2,3 passes décisives), l’ancien international juniors était sur la feuille de match vendredi contre Fos-Provence (72-60). Mais il n’est pas sorti du banc, différant certainement ses vrais débuts à mardi du côté de Berck.