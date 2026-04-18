Alors que Dorka Juhasz a été sacrée MVP de l’EuroLeague pour la première fois de sa carrière, mettant ainsi fin à l’hégémonie d’Emma Meesseman, triple lauréate en titre, les Françaises ont été largement mises à l’honneur lors de la cérémonie des trophées de l’EuroLeague.

Williams dans l’histoire

En parlant de triple couronne, Gabby Williams a rejoint Alyssa Thomas comme la seule joueuse de l’histoire avec trois titres de défenseuse de l’année. Déjà honorée en 2021 (avec Sopron) et en 2025, l’ailière du Fenerbahçe Istanbul a ajouté un nouveau trophée de DPOY à son actif.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 29 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 13,2 #22 REB 4,3 #60 PD 3,3 #30

Avec 3 interceptions par match, la Franco-Américaine a validé sa meilleure moyenne en carrière dans le domaine.

Make it "3-time DPOY" 😮‍💨 Gabby Williams claims the #EuroLeagueWomen Defensive Player of the Year honors for the third time in her career. pic.twitter.com/JojXD3TGHg — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 18, 2026

Lacan, pépite de l’année

Autre tricolore distinguée, sa coéquipière chez les Bleues, Leïla Lacan. Du haut de ses 21 ans, la récente MVP du championnat de France a été nommée meilleure jeune de l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Leïla LACAN Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 21 ans (02/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 12,6 #27 REB 2,9 #115 PD 2,8 #41

Devançant Juste Jocyte et sa compatriote Carla Leite, la meneuse de Basket Landes (12,6 points, 2,9 rebonds, 2,6 passes décisives et 2 interceptions) a permis à la France de reprendre son hégémonie sur le trophée, après quatre sacres inauguraux pour les Bleues (Iliana Rupert deux fois, Marine Fauthoux, Pauline Astier), avant Sika Koné et Iyana Martin.

The future is so bright! 💙 Leila Lacan is this year's #EuroLeagueWomen Rising Star. pic.twitter.com/aARusi4lOt — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 18, 2026

Le doublé personnel de Barennes

Comme sa leader, Julie Barennes ne regrettera pas d’être restée trois jours de plus à Saragosse spécialement pour assister à cette cérémonie. Déjà élue meilleure coach du championnat de France, la technicienne landaise a reçu le même trophée pour l’EuroLeague.

Ce qui vient ainsi récompenser le formidable parcours collectif de Basket Landes, parvenu jusqu’au Final Six sans être attendue à pareille fête. Julie Barennes est la deuxième Française sacrée, deux ans après Rachid Meziane.

The mastermind behind Basket Landes' run this season. 🧠 Julie Barennes has been named the #EuroLeagueWomen Coach of the Year! pic.twitter.com/6CcQDmowM4 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 18, 2026

Rupert encore dans le cinq majeur

Enfin, les équipes idéales ont également fait la part belle aux Françaises. Pour la deuxième fois d’affilée, Iliana Rupert a ainsi pris place dans le cinq majeur de la compétition, validant sa nouvelle dimension de MVP potentielle.

PROFIL JOUEUR Iliana RUPERT Poste(s): Pivot Taille: 194 cm Âge: 24 ans (12/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 15,7 #6 REB 5,7 #24 PD 1,9 #85

Bonne surprise : l’intérieure du Fenerbahçe, qui visera dimanche son premier sacre européen face au Galatasaray, est accompagnée par Leïla Lacan, meilleure jeune et donc meilleure meneuse.

Who's your favorite? 🔥 Presenting this year's elite club, the All-#EuroLeagueWomen First Team! pic.twitter.com/CkprThNviD — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 18, 2026

Gabby Williams a elle été élue dans le deuxième cinq, accompagnée de la Landaise Murjanatu Musa.