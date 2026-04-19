Les New York Knicks ont pris un premier avantage dans leur série de premier tour en s’imposant 113-102 face aux Atlanta Hawks lors du Game 1 au Madison Square Garden. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont mené la charge offensive, permettant à New York de débuter parfaitement ces playoffs NBA 2026. Du côté d’Atlanta, le Français Zaccharie Risacher n’a joué que 2 minutes 29 en sortie de banc, ratant des 3 tentatives de tirs mais captant 4 rebonds sur cette courte période.

Un démarrage canon de Jalen Brunson

Jalen Brunson a donné le ton dès les premières minutes, inscrivant 19 points dans le premier quart-temps en réussissant ses huit premières tentatives de tir, dont trois paniers à 3-points. Le meneur des Knicks a terminé la rencontre avec 28 points, établissant immédiatement sa domination sur cette série.

Mikal Bridges s’est également montré efficace en début de partie, contribuant aux sept autres points de l’équipe lors du premier quart. Malgré cette explosion offensive, les Hawks ont réussi à rester dans le match grâce à leur jeu de transition et leur capacité à marquer près du cercle.

Karl-Anthony Towns, discret en première mi-temps, a pris le relais en seconde période avec 19 de ses 25 points inscrits après la pause. L’intérieur All-Star a également contribué avec huit rebonds, quatre passes décisives et trois interceptions, s’imposant face à un frontcourt d’Atlanta moins imposant physiquement.

La défense new-yorkaise fait la différence

La clé de cette victoire réside dans l’intensité défensive des Knicks en seconde mi-temps. L’équipe de Mike Brown a particulièrement gêné les quatre meneurs de balle des Hawks – Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum et Dyson Daniels – qui ont commis neuf des douze balles perdues de leur équipe.

Josh Hart s’est illustré dans un rôle défensif élargi, prenant en charge Jalen Johnson tout en récoltant 14 rebonds. Cette polyvalence défensive, associée à OG Anunoby (19 points) et Mikal Bridges (11 points), a permis aux Knicks de neutraliser le système offensif fluide d’Atlanta.

L’incident du troisième quart-temps impliquant CJ McCollum, qui a donné un coup de pied à Jalen Brunson lors d’un tir, a valu une faute technique à l’arrière des Hawks. McCollum a déclaré après la rencontre : « J’ai tenté un tir et Jalen a pensé qu’on était dans un spectacle de Broadway. Il a joué la comédie jusqu’à ce qu’ils regardent la vidéo. »

Les cinq titulaires des Knicks ont terminé en double figure (10 points au moins), témoignant de l’équilibre offensif de l’équipe. New York a shooté à 48% aux tirs et à 3-points (12 sur 25), tout en dominant au rebond 45-40. Le Game 2 aura lieu lundi 20 avril à 20h20 au Madison Square Garden.