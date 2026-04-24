Battue par le Panathinaïkos mardi, la Roca Team n’a pas pu valider directement son ticket pour les playoffs de l’EuroLeague. Monaco joue donc sa saison européenne ce vendredi soir. Opposés à Barcelone lors du Play-In, les joueurs du rocher n’ont plus le droit à l’erreur. Une victoire l’enverra défier l’Olympiakos en playoffs, alors qu’une défaite sonnera la fin de l’aventure continentale.

Dans ce contexte sous haute tension, les Monégasques ont enregistré jeudi les retours de Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) et Terry Tarpey (1,95 m, 32 ans) à l’entraînement. Et si leur participation au match face aux Espagnols reste incertaine, l’info sonne comme une bonne nouvelle pour Manuchar Markoishvili au regard de l’état de forme du groupe.

Car Monaco devra faire sans Nikola Mirotic, forfait pour cette rencontre décisive. Dans un duel qui s’annonce intense, chaque option supplémentaire pourrait peser lourd. L’apport défensif de Tarpey ou la capacité de Nedovic à créer du danger offensif, notamment derrière l’arc, seraient clairement les bienvenus. Malgré deux victoires en saison régulière contre les Catalans, la physionomie de la rencontre pourrait être toute autre au regard de l’enjeu. Et la méfiance reste de mise.

Quelle que soit l’issue de cette rencontre européenne, les Monégasques enchaîneront dès samedi avec la finale de la Coupe de France face au Mans, programmée à 18h30. Un autre objectif majeur dans une fin de saison marquée aussi par les soucis financiers du club. Dans cette optique, les retours de Nemanja Nedovic et Terry Tarpey pourraient s’avérer tout aussi précieux pour ce rendez-vous national.