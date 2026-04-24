Les Raptors ont remporté une victoire solide face aux Cavaliers (126-104) lors du Game 3, mettant fin à une série de 12 défaites consécutives en playoffs dans cette matchup. Menés par un duo Scottie Barnes – R.J. Barrett incandescent, tous deux auteurs de 33 points, les Canadiens ont complètement renversé la vapeur dans le quatrième quart-temps pour recoller à 2-1 dans cette série.

Un quatrième quart-temps dévastateur pour Cleveland

Après trois quart-temps équilibrés qui ont vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Toronto a littéralement explosé dans les 12 dernières minutes. Les locaux ont dominé cette période décisive 43-23, shootant à un impressionnant 8/9 à 3-points (88,9%) et 17/23 au tir global (73,9%).

Le facteur X inattendu de cette remontée s’appelle Jamison Battle. Le sophomore des Raptors a réalisé un 4/4 parfait à 3-points dans le seul quatrième quart-temps, marquant 14 points cruciaux pour initier la déroute de Cleveland. R.J. Barrett a également été létal en fin de match avec 16 points dans cette période sur un 6/6 au tir.

Ce passage a permis aux hommes de Darko Rajaković de prendre une avance confortable pour finalement reprendre un peu d’air dans cette série.

SCOTTIE BARNES: 33 PTS, 5 REB, 11 AST

RJ BARRETT: 33 PTS, 5 REB, 5 AST They are the first duo in @Raptors history to each record 30+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in a postseason game! Raptors win Game 3 at home 💯 CLE (2-1) TOR Game 4: Sunday, 1:00pm/et, ESPN pic.twitter.com/8vrwUcOnQn — NBA (@NBA) April 24, 2026

Barnes et Barrett en mode patron

Scottie Barnes et R.J. Barrett ont établi de nouveaux records personnels en playoffs avec 33 points chacun. Barnes a complété sa performance avec 11 passes décisives et 5 rebonds, tandis que le Canadien a ajouté 5 rebonds et 5 passes à son compteur, tout en shootant à 6/8 à 3-points. Le rookie Collin Murray-Boyles a également brillé avec 22 points et 8 rebonds, devenant le premier rookie des Raptors à marquer 20 points ou plus dans un match de playoffs.

Du côté de Cleveland, la soirée a tourné au cauchemar. James Harden a terminé avec 18 points mais 8 ballons perdus, son pire total en playoffs depuis 2019. Donovan Mitchell (15 points à 7/16) et Evan Mobley (15 points à 4/13) n’ont jamais trouvé leur rythme offensif. Les Cavaliers ont perdu 20 ballons au total, convertis en 23 points par les locaux.

Les coéquipiers d’Ingram ont dominé la peinture 60-40 et ont parfaitement exploité les 20 pertes de balle adverse. Cette victoire met fin à une série noire de 12 défaites consécutives en playoffs dans ce duel, qui remontait aux finales de Conférence Est de 2016. Le Game 4 aura lieu dimanche après-midi à Toronto, avec l’opportunité pour les Raptors d’égaliser dans la série.