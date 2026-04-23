Dans un championnat qui qualifie 16 équipes sur 20 pour les playoffs, la course au titre s’apprête à sérieusement démarrer. Alors que Roanne a de nouveau obtenu l’organisation du Final Four, le tableau de la phase finale des Espoirs ÉLITE 2 est désormais connu.

Ainsi, seuls Évreux, Caen, Champagne Basket et Challans, soit les quatre derniers de la poule basse, sont exclus des choses sérieuses.

Sur match sec, les playoffs débuteront samedi après-midi pour les 1/8e de finale. Vainqueur de la saison régulière, le SCABB affrontera La Rochelle tandis que le champion roannais, 6e de la poule haute, devra croiser avec le premier de la poule basse, Aix-Maurienne.

Les affiches des playoffs :

SCABB (1) – La Rochelle (16)

Nantes (2) – Denain (15)

Antibes (3) – Hyères-Toulon (14)

Blois (4) – Quimper (13)

Rouen (5) – Orléans (12)

Roanne (6) – Aix-Maurienne (11)

Poitiers (7) – Vichy (10)

Élan Béarnais (8) – Alliance Sport Alsace (9)

Les playoffs d’ÉLITE 2 se concluront par le Final Four les 16 et 17 mai à la Halle André-Vacheresse de Roanne.