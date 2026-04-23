Draft NBA 2026: Le potentiel first pick AJ Dybantsa entre enfin dans la danse

Après plusieurs semaines de flou, AJ Dybantsa a levé le doute. Le phénomène américain a annoncé ce mercredi, via YouTube et Instagram, qu’il se présentera bien à la draft NBA 2026. Une formalité attendue, tant son nom circule depuis longtemps en tête des mock drafts.

Pourtant, tout comme Cooper Flagg, l’ailier avait laissé planer l’option d’une année universitaire supplémentaire. Mais comme son homologue, le natif de Boston a finalement fait un choix logique : celui de rejoindre la grande ligue dès cette année.

BYU's AJ Dybantsa — the potential No. 1 pick — has declared for the 2026 NBA draft. pic.twitter.com/ugIoWDVUp0 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

Une saison freshman historique à BYU

Le meilleur lycéen de sa classe de draft a confirmé les attentes le concernant à BYU. En une petite année avec les Cougars, AJ Dybantsa a montré que ce statut lui allait comme un gant.

En 35 matchs à la fac, le pensionnaire de BYU a tourné à 25,5 points, 6,8 rebonds et 3,7 passes en 35 minutes de moyenne. Aux côtés de Trae Young, le futur top pick demeure le seul freshman de l’histoire à avoir fini meilleur scoreur de la Division 1 NCAA. Une production qui lui a notamment permis de faire partie de la première équipe universitaire et de remporter le trophée Julius Erving, récompensant le meilleur ailier universitaire du pays.

AJ Dybantsa : un monstre athlétique

L’ailier de BYU est un athlète générationnel. Grand, explosif, fluide, capable de créer balle en main, Dybantsa dispose d’un arsenal offensif complet, couplé à des qualités athlétiques rares. Cette combinaison lui offre un plafond extrêmement élevé en NBA.

Défensivement, ses outils laissent également entrevoir un potentiel solide, notamment grâce à sa mobilité et son envergure.

AJ DYBANTSA DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 🤯 pic.twitter.com/9hEhKLHVgU — B/R Hoops (@brhoops) December 20, 2025

Néanmoins, la domination athlétique montrée par Dybantsa à la fac ne pourra pas se transposer de la même façon en NBA. Le principal intéressé reste d’ailleurs lucide sur la marche à franchir.

« Maintenant, le travail recommence à zéro », a déclaré AJ Dybantsa. « Beaucoup de joueurs NBA m’ont dit que les compteurs sont en quelque sorte remis à zéro une fois qu’on arrive en NBA. J’ai hâte de franchir cette nouvelle étape, d’être un rookie et d’apprendre de tous les vétérans. »

À quelques mois de la draft, la tendance est claire : AJ Dybantsa fait figure de favori pour être appelé en premier par Adam Silver. Dans une cuvée dense, avec notamment Cameron Boozer et Darryn Peterson, le natif du Massachusetts devra encore convaincre jusqu’au bout. Mais toutes les planètes semblent alignées pour qu’un futur grand intègre la NBA la saison prochaine.