La FIBA a acté un changement de cap mesuré concernant la Russie et la Biélorussie. Si les équipes nationales seniors et les clubs restent suspendus des compétitions internationales, une ouverture a été validée pour les jeunes joueurs, en ligne avec les recommandations du Comité International Olympique.

Une reprise encadrée pour les jeunes catégories

Réuni à Berlin, le Comité central de la FIBA a autorisé, à titre exceptionnel, la participation d’équipes U21 russes et biélorusses à certaines conférences de la Ligue des Nations Jeunes FIBA 3×3, organisées en Chine et en Malaisie. Il s’agit du premier retour sur la scène internationale pour ces nations depuis leur exclusion en 2022, après l’invasion de l’Ukraine.

Cette décision s’inscrit dans une volonté d’assouplir les restrictions pour les jeunes athlètes, considérés comme moins directement impliqués dans les enjeux politiques. La FIBA précise que ce statut pourrait être étendu à d’autres compétitions de jeunes, notamment l’EuroBasket Jeunes 2026, au moins jusqu’à la prochaine réunion de son Comité exécutif en septembre.

Российские баскетболисты возвращаются в юношескую Лигу наций 3×3! FIBA официально разрешила сборным России и Белоруссии U-21 зарегистрироваться на турниры в Китае и Малайзии. На следующем заседании исполкома в сентябре организация может расширить список https://t.co/Myn9tF5vcz pic.twitter.com/qc9RgVqYHu — LiveResult.Ru (@LiveResultRu) April 24, 2026

Les sanctions maintenues pour les seniors et les clubs

Pour autant, la position globale de la FIBA reste ferme. Les équipes nationales seniors russes et biélorusses demeurent exclues de toutes les compétitions internationales majeures, y compris les qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les clubs des deux pays restent également interdits de participation aux compétitions européennes organisées sous l’égide de la FIBA.

Cette ligne de conduite vise à maintenir une pression sportive et institutionnelle sur les deux fédérations, tout en ouvrant une porte limitée à la jeune génération.

Un équilibre délicat pour la FIBA

En parallèle de cette décision, la FIBA a confirmé l’attribution des Coupes du monde 2030 à la France et au Japon, illustrant une volonté de projection vers l’avenir. Mais la question russe et biélorusse continue de poser un défi d’équilibre entre principes politiques, recommandations internationales et développement du basket mondial.