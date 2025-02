Le directeur du syndicat des coachs de l’EuroLeague voit un retour proche des équipes russes

Depuis quelques années, le retour des équipes russes en EuroLeague est une question qui revient régulièrement sur la table. Ces dernières sont exclues de toutes les compétitions européennes de basket depuis l’invasion russe sur le territoire ukrainien en 2022. Mais pour Goran Sasic, directeur exécutif du syndicat des coachs de l’EuroLeague, le retour des équipes russes en EuroLeague est pour la saison prochaine, en 2025-2026.

Pour le dirigeant, la volonté d’expansion de l’EuroLeague existe notamment dans le fait de vouloir réinsérer les équipes russes, comme il l’a expliqué au média russe Sport Express. Il est confiant quant à la possibilité de voir des équipes russes, comme le CSKA et Zenit, revenir dès la saison prochaine. À noter que depuis de nombreuses années, le Serbe Goran Sasic souhaite le retour des clubs russes dans les compétitions européennes, dont l’EuroLeague.

