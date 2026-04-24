Sylvain Francisco continue d’animer le marché européen. Auteur d’une excellente saison avec le Zalgiris, l’international tricolore a suscité de nombreuses convoitises ces derniers mois. Si le club lituanien a jusqu’ici fermé la porte à tout départ, la question de son avenir reste bien ouverte à l’approche de l’intersaison.

Le président de Kaunas, Paulius Jankunas, a confirmé que l’intérêt suscité par Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) ne datait pas d’hier dans une communication Youtube émanant du club lui-même. Dès le début de saison, plusieurs équipes ont ainsi testé la position de l’institution lituanienne via des offres de rachat de son contrat.

« Je ne peux pas donner de date exacte, mais je pense que le premier appel est arrivé vers la mi-octobre. Les clubs ont continué de nous appeler jusqu’au Nouvel An, avec des offres de buyout de plus en plus élevées. »

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betsafe LKL PTS 9,5 #50 REB 1,5 #115 PD 4,9 #6

Malgré cette pression grandissante, la position du Zalgiris est restée constante tout au long de la saison.« Il y a eu toutes sortes de tentatives pour nous convaincre. Mais dès le premier appel, notre réponse a été claire : non. Cette saison, nous ne vendrons pas Sylvain. »

Un discours qui confirme la volonté de l’actuel 5e au classement de l’EuroLeague de conserver son leader sur la durée, alors que son contrat court jusqu’en 2027. Mais si le Zalgiris a tenu bon jusqu’ici, la situation pourrait évoluer dans les prochains mois puisque l’ancien parisien dispose dans son contrat d’une clause de sortie activable à l’issue de l’exercice en cours. Une option qui ouvre mécaniquement la porte à un départ.

Dans ce contexte, les rumeurs autour d’un possible transfert de Sylvain Francisco prennent davantage de poids. D’autant que son profil continue de séduire sur le marché européen, mais aussi au-delà.

L’heure du grand saut vers la NBA ?

Car au-delà des intérêts de clubs d’EuroLeague, c’est bien la perspective NBA, outre son rêve de rejoindre un jour le Barça, qui pourrait peser dans la balance. Paulius Jankunas l’a lui-même reconnu : Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) nourrit cette ambition de rallier le championnat nord-américain. « Oui, on parle beaucoup avec lui. On connaît très bien ses projets, il veut vraiment tenter sa chance en NBA. »

Une donnée qui place désormais le joueur au centre des décisions concernant son futur. « La balle est dans son camp, si on peut dire ça comme ça. »

Malgré tout, le Zalgiris ne cache pas son souhait de poursuivre l’aventure avec son meneur, devenu l’un des tous meilleurs arrières du continent pour sa 3ème campagne dans la grande compétition européenne (16,7 points et 6,4 assists de moyenne). « On est toujours prêts à discuter, et on veut vraiment qu’il reste, parce que Sylvain est notre leader et une pièce importante de notre système. Notre envie est forte, mais je ne peux pas prédire ce qu’il va se passer. »

Entre stabilité au Zalgiris, qu’il a rejoint voilà deux ans, et rêve américain, Sylvain Francisco s’avance donc vers un été décisif.