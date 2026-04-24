Portland n’avait pas prévu ce scénario. En amont de la saison NBA 2025-2026, la feuille de route concernant Damian Lillard était claire : aucun risque, aucune minute, et un retour programmé pour l’exercice suivant après sa rupture du tendon d’Achille.

Cependant, la saison surprenante des Blazers a offert la chose la plus précieuse qui soit dans une telle situation : du temps. Ainsi des rumeurs sont récemment apparues quant à un possible comeback de Dame dès la série de Playoffs face aux Spurs…

PROFIL JOUEUR Damian LILLARD Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 35 ans (15/07/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 24 #24 REB 4,6 #148 PD 6,9 #15

« Probablement pas »

Ces deux mots ont suffi à rallumer la flamme de toute une franchise. Interrogé sur un retour potentiel de Damian Lillard, le coach des Blazers a lâché un « probablement pas » que les fans du numéro 0 ont interprété comme un « peut-être bien ». D’autant que selon Bill Oram de The Oregonian, l’équipe serait ouverte à le faire jouer si les conditions s’y prêtent.

Tiago Splitter’s “probably not” was more than just a tease. The Trail Blazers are open to the possibility of Damian Lillard returning this season — possibly in this series against the Spurs.https://t.co/rXWWC8hnJV — Bill Oram (@billoram) April 24, 2026

La victoire lors du match 2 à San Antonio a rebattu les cartes. En s’imposant à l’extérieur, Portland s’est offert une marge supplémentaire dans la série face aux Spurs. Un succès à domicile ce vendredi lors du match 3 pourrait prolonger l’affrontement jusqu’à un match 6… et offrir une fenêtre crédible pour un retour de l’icône locale.

Damian Lillard s’est blessé au talon d’Achilles voila près d’un an (le 27 avril 2025) lors du match 4 du 1er tour des Playoffs 2025 face aux Pacers. Le retour en forme physique de Dejounte Murray et Jayson Tatum après la même blessure peut rendre optimiste la franchise quant à un retour impactant. Même à 35 ans, le natif d’Oakland a montré que sa qualité de shoot, et son cardio, son toujours là en remportant le concours à 3-points du All-Star Game en février dernier.

Un duel Damian Lillard – Victor Wembanyama en perspective ?

Cette série face aux Spurs pourrait bien être marquée par deux retours majeurs. Victor Wembanyama devrait revenir de sa commotion cérébrale lors du quatrième match puisque l’alien a fait le déplacement avec les Spurs dans l’Oregon. De son côté, la présence de Damian Lillard n’est qu’une hypothèse mais son retour changerait totalement la dimension de ce premier tour.

Galvanisé par une entrée à la « Willis Reed » sous les clameurs du Moda Center, le rookie de l’année 2012 pourrait apporter un supplément d’âme aux Blazers dans l’optique de réaliser un upset retentissant.

"I think we see Willis coming out." One of the most memorable moments in Finals history… Willis Reed fought through injury to start Game 7 in the Knicks' NBA Finals-clinching win in 1970. pic.twitter.com/TPGSVTVDlk — NBA History (@NBAHistory) March 22, 2023

Dans une série déjà relancée par l’absence temporaire du pivot français, le moindre détail pourrait faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Pour Portland, la question n’est plus seulement médicale. Elle est désormais stratégique et surtout… émotionnelle.