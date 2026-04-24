Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) continue de changer de dimension. Auteur d’une saison régulière majeure avec le Zalgiris Kaunas, le meneur international français a été retenu dans l’équipe type 2025-2026 de l’EuroLeague. Une première pour lui dans la compétition reine du basket européen.

Francisco récompensé, Olympiakos bien représenté

Dans cette sélection, Sylvain Francisco accompagne du beau monde: Sasha Vezenkov et Nikola Milutinov, les deux représentants de l’Olympiakos Le Pirée, premier de la saison régulière. L’international bulgare a terminé meilleure évaluation de la compétition, tandis que le solide pivot serbe a dominé près du cercle.

Elijah Bryant de l’Hapoel Tel Aviv et Jean Montero de Valence, la formation surprise de la compétition complètent ce cinq majeur. Comme Francisco, ils apparaissent pour la première fois dans l’équipe type d’EuroLeague, après avoir pesé dans la saison de leur équipe respective.

Une reconnaissance forte pour le meneur français

Pour Sylvain Francisco, cette distinction confirme son installation parmi les références européennes à son poste. Déjà central dans le jeu du Zalgiris, l’ancien joueur du Paris Basketball a franchi un cap supplémentaire cette saison, au point d’être placé dans le gratin de l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 16,7 #9 REB 2,8 #117 PD 6,4 #3

Sylvain Francisco a réalisé une saison exceptionnelle en tant que véritable moteur du Žalgiris Kaunas, ce qui lui a valu sa première sélection dans la première équipe type de l’EuroLeague. Meneur dynamique classé parmi les meilleurs de la ligue au niveau des points (9e, 16,7 points par match) et des passes décisives (3e, 6,4 passes par match), l’ancien roannais combine une excellente capacité à créer ses propres tirs et une vision du jeu efficace pour stabiliser le Žalgiris tout au long de la saison et terminer à une solide 5e place (23 victoires pour 15 défaites) à la fin de la saison régulière avec une qualification pour les Playoffs.

Élu MVP du mois d’octobre, Francisco a su se montrer décisif dans les moments importants, notamment avec un double-double qui lui a valu le titre de MVP de la journée lors de la 7e journée contre Virtus et une performance à 36 d’évaluation positive lors d’une victoire spectaculaire après prolongation contre l’Olympiakos lors de la 29e journée. Son adresse au tir, son sang-froid sous pression et sa capacité à provoquer des fautes ont fait de lui l’un des meneurs les plus difficiles à contenir de la ligue. Cette sélection vient couronner une saison au cours de laquelle Francisco s’est fermement imposé parmi l’élite de l’EuroLeague.

Alors que son avenir fait déjà l’objet de nombreuses convoitises, cette présence dans l’équipe type ne devrait évidemment pas calmer l’intérêt autour de son profil.