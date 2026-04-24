ITW Melvyn Da Silva, après son carton face à Rennes : « Dans ma tête, ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel »
Melvyn Da Silva réalise une saison pleine avec Charleville-Mézières en NM1. Entre débuts compliqués, montée en puissance collective et affirmation individuelle, l’ailier franco-angolais se confie sur sa progression et ses ambitions.
Cette saison en NM1, Melvyn Da Silva cumule 17,4 points, 4,2 rebonds et 1,7 passe de moyenne. Crédit photo : David Henrot.
Crédit photo : David Henrot - Sport Ardennes
Melvyn Da Silva n’a pas connu une saison linéaire avec Charleville-Mézières. Entre blessures, ajustements et déclic collectif, l’équipe ardennaise a dû composer avant de trouver sa vitesse de croisière. Désormais bien installée dans le haut de la Poule B avec une dynamique positive, elle peut compter sur un joueur en pleine confiance. Auteur de 17,4 points de moyenne en NM1, l’ailier s’affirme comme un élément clé du projet et revient en détail sur son exercice 2025-2026.
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