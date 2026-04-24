Melvyn Da Silva n’a pas connu une saison linéaire avec Charleville-Mézières. Entre blessures, ajustements et déclic collectif, l’équipe ardennaise a dû composer avant de trouver sa vitesse de croisière. Désormais bien installée dans le haut de la Poule B avec une dynamique positive, elle peut compter sur un joueur en pleine confiance. Auteur de 17,4 points de moyenne en NM1, l’ailier s’affirme comme un élément clé du projet et revient en détail sur son exercice 2025-2026.