À l’heure où la JL Bourg, qui évoluait encore en Nationale 4 dans les années 90, n’est plus qu’à un match d’une qualification sportive en EuroLeague, alors pourquoi pas un autre club ? Et c’est à ce titre que Corentin Falcoz rêve en grand pour son club formateur, La Ravoire Challes Basket, situé en périphérie de Chambéry.

Alors que l’équipe savoyarde va vivre un immense moment ce vendredi soir avec la finale du Trophée Coupe de France à Bercy contre Laval, alors que Corentin Falcoz sera à Denain avec Aix-Maurienne, son quotidien est plutôt ancré dans la quiétude de la Nationale 2, avec sept saisons consécutives en quatrième division.

« Pourquoi on n’irait pas tester la NM1… »

Présent à tous les matchs de son équipe d’enfance, l’ancien MVP du championnat Espoirs veut y revenir un jour, non pas comme joueur, mais comme dirigeant avec une volonté de fédérer autour de lui.

« Ma plus grande ambition, mon rêve le plus fou, c’est de revenir dans 10/15 ans à la Ravoire dans mon club, pour être le président ou le GM et amener le club dans une autre sphère », dit-il au micro du podcast. « Je ne te dis pas que je vais l’amener en EuroLeague même si dans ma tête c’est ça que je veux, mais plutôt : pourquoi on n’irait pas tester la N1 puis viser la Pro B. »

Un ancrage familial à La Ravoire

Originaire de Chambéry, passé par le centre de formation de Bourg-en-Bresse avant de revenir dans sa région natale en rejoignant Aix-Maurienne dès le début de sa carrière professionnelle, Corentin Falcoz est issu d’une famille marqué au fer rouge par le LRCB. Son petit frère Léo Falcoz s’est lancé en NM2 cette saison et découvrira l’AccorArena ce vendredi, son père Éric Falcoz a été meneur de jeu du club jusqu’en NM3, sa mère Floriane Lehideux et ses tantes ont participé au trois titres nationaux d’affilée de Challes-les-Eaux dans les années 90, sa cousine Anaël Lardy s’y est lancée pour aller jusqu’au titre de championne d’Europe 2009.

Sur le terrain, Corentin Falcoz n’a jamais été aussi tranchant. Alors qu’il aurait pu quitter Aix-Maurienne l’été dernier, le Chambérien est un candidat évident au trophée de meilleure progression d’ÉLITE 2, avec 14,6 points de moyenne, aux portes du Top 10 des meilleurs scoreurs du championnat, contre 8,8 points l’an dernier.

Une progression nette, dans le temps de jeu comme dans l’impact offensif, portée par une adresse à trois points qui ne faiblit pas : 41% de réussite derrière l’arc. D’ailleurs, il détient le record de points marqués lors d’une rencontre cette saison avec 35 points !

PROFIL JOUEUR Corentin FALCOZ Poste(s): Arrière Taille: 189 cm Âge: 23 ans (05/11/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,6 #11 REB 2,7 #141 PD 2,8 #61

À 23 ans, il risque de devoir prendre l’une des premières décisions charnières de sa carrière cet été. Mais la suite est déjà tout tracée.. « Après ma carrière, j’aimerais bien coacher », glisse-t-il. Et inutile de préciser que ce sera à La Ravoire…