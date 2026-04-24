La perf' XXL des remplaçants des Raptors relance la série face aux Cavs !

Après deux défaites dans l’Ohio, la victoire était impérative pour les Raptors face aux Cavs. Menés 2-0, les hommes de Darko Rajakovic ont su trouver les solutions pour venir à bout de Cleveland. Portés par Scottie Barnes et R.J. Barrett (33 points chacun), la second unit canadienne a parfaitement joué son rôle et a contribué à créer un écart décisif dans le quatrième quart temps.

Darko Rajakovic trouve la bonne formule

Privé d’Immanuel Quickley, blessé aux ischio-jambiers depuis le début de la série, Darko Rajakovic s’est adapté en modifiant son cinq majeur. Jamal Shead, titulaire lors des deux premiers matchs, est retourné sur le banc, remplacé par Ja’Kobe Walter afin d’apporter davantage de spacing.

Un choix payant, même si Walter n’a pas rentré ses shoots (0 sur 6). En sortie de banc, Shead a apporté sa défense de haut niveau et son playmaking, renforçant une second unit précieuse dans le système de Toronto.

Tout au long de la saison régulière, le banc des Raptors a été l’un des plus performants de la Ligue. En Playoffs, les minutes des titulaires augmentent généralement mais le coach serbe n’a pas fait ce choix. Brandon Ingram n’a joué que 30 minutes, Jakob Poeltl 18 minutes et Ja’Kobe Walter n’a passé que 26 minutes sur le parquet.

Une stratégie gagnante au vu de l’impact historique de Collin Murray-Boyles and Co.

Collin Murray-Boyles historique, Jamison Battle en héros

CMB a réalisé une performance impressionnante. Le natif de Caroline du Sud est devenu le premier rookie de l’histoire des Raptors à scorer 20 points ou plus dans un match de Playoffs. Avec 22 unités à 11 sur 15 au shoot, ainsi que 8 rebonds dont 5 offensifs, le 9e choix de la dernière draft a pesé de tout son poids sur ce match.

il a fait preuve d’agressivité tout au long de la rencontre, attaquant même frontalement Evan Mobley, ancien défenseur de l’année. De l’autre côté du terrain, son impact et sa polyvalence sont très importants. Grâce à son envergure et sa mobilité, l’ancien de l’université de South Carolina offre une autre option derrière Jakob Poeltl.

COLLIN MURRAY-BOYLES SAID NOT IN MY HOUSE 🙅‍♂️ pic.twitter.com/E1xD3Frs6E — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 24, 2026

Mais la vraie surprise de ce match, c’est bien la performance de Jamison Battle. Le sophomore de 24 ans n’avait joué que deux petites minutes sur l’ensemble de la série avant ce match 3. En quinze minutes, JB a inscrit 14 points à 5 sur 5 dont 4 tirs à 3-points réussis dans le seul quatrième quart-temps.

Battle a donné raison à Rajakovic en réalisant son meilleur match en carrière. Son coup de chaud a permis aux Canadiens de prendre le large et s’assurer un succès essentiel. Cette victoire met fin à une série de 12 défaites consécutives des Raptors face aux Cavaliers. Menés 2-1, les Raptors respirent un peu avant le match 4, prévu dimanche.