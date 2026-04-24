Suspendu mardi dernier à Évreux suite à « un comportement inapproprié » le 28 mars à Orléans, l’entraîneur Ali Bouziane était bien présent au Palais des Sports Jean-Fourré. Jusque-là, rien d’anormal, une suspension d’un coach n’interdisant pas l’accès à la salle, mais « simplement » aux vestiaires, couloirs et pourtours du terrain dans un intervalle d’1h avant et 1h après la rencontre.

« On va demander à ce que le match soit perdu sur tapis vert »

Pourtant, l’ALM a bel et bien déposé une réserve à la suite de sa courte défaite contre Denain (79-81). En cause, le comportement supposé du technicien nordiste en tribune, accusé d’avoir outrepassé sa suspension pour faire passer plusieurs directives à ses assistants-coachs, Karim Diop et Vincent Leman.

« On a vu des vidéos où il a coaché, demandé des challenges, communiqué avec certaines personnes du banc, etc », indiquait en conférence de presse l’entraîneur ébroïcien Marc Namura, ancien compagnon de diplôme d’Ali Bouziane, prévenu à l’issue de la rencontre par son directeur sportif, Louis Jacquot, et sommé d’aller signifier la réserve, que seuls l’entraîneur et le capitaine peuvent signer.

« Quand quelqu’un est suspendu, il faut que ce soit respecté », poursuit le technicien de l’ALM. « Si c’était nous, on ne nous aurait pas fait de cadeau. Le job implique de mettre toutes les chances de notre côté. Sachant que Quimper dispose d’une victoire sans l’avoir gagné sur le terrain (face à Aix-Maurienne, ndlr), on va demander à ce que le match soit perdu sur tapis vert. »

Une réserve confirmée auprès de la LNB

Mercredi, l’ALM Évreux a confirmé sa réserve auprès de la Ligue Nationale de Basket, en montant un dossier vidéo basé sur plusieurs séquences captées, entre autres, par le directeur sportif, Louis Jacquot. Le club normand s’appuie sur l’article 391 du règlement disciplinaire de la LNB qui stipule qu’une personne suspendue ne peut « communiquer de quelque manière que ce soit une heure avant, pendant et une heure après la rencontre avec toute personne pouvant avoir une influence sportive sur la rencontre. »

Or, l’ALM dispose de plusieurs images montrant Ali Bouziane, assis en tribune juste derrière le banc denaisien, en grande discussion avec son GM, Mehdi Chalah, présent lui sur le banc. Et tentera de prouver l’influence du coach suspendu sur la rencontre à partir de cela.

« Il est évident qu’Ali Bouziane n’a pas coaché de la soirée »

« On ne peut pas déposer une réserve sur la base de rien », répond le manager de Voltaire. « Ali a eu les feuilles de stats mais il est évident qu’il n’a pas coaché de la soirée. Il était assis cinq rangs derrière nous, du côté de gauche. Il a réagi comme n’importe quel supporter en tribune. C’est mépriser le travail de nos assistants qui ont été capables de gagner ce match sans Ali. »

Devant la Commission de Discipline de la LNB, Ali Bouziane devra également s’expliquer sur sa présence dans le vestiaire de son équipe jusqu’à 19h03, soit trois minutes de trop. Dans son rapport, le commissaire Daniel Herbline précise qu’il a prévenu Ali Bouziane, directement dans le vestiaire des Dragons, de son interdiction de s’y trouver, « après confirmation avec l’astreinte de la LNB ». Le commissaire ajoute que l’ancien entraîneur d’Angers n’y est ensuite plus retourné, ni dans les 57 minutes restantes, ni à la mi-temps, ni après le match.

Soit un dossier qui s’annonce épineux à traiter pour la ligue, en raison de la difficulté d’établir une preuve formelle d’influence sportive et de l’impossible certitude quant à la nature réelle des échanges captés. Mais à cinq journées de la fin du championnat, il pourrait avoir d’immenses conséquences sur le classement d’ÉLITE 2 à plusieurs niveaux : Denain est à la lutte pour une place en playoffs, tandis qu’une victoire sur tapis vert d’Évreux entérinerait pratiquement le maintien de l’ALM et la relégation de Quimper en NM1.