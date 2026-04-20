La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la LNB réunie le 9 avril 2026 a tranché. Dans un contexte marqué par des incidents récents, l’instance a tenu à envoyer un message clair : le basket-ball français exige une exemplarité absolue de la part de tous ses acteurs, sur le parquet comme en dehors.

Voici le récapitulatif des décisions prises lors de la séance.

Denain et Antibes sous les projecteurs de la CJDR

Le club de Denain a été particulièrement visé lors de cette séance avec plusieurs dossiers concernant ses effectifs. De son côté, Antibes voit également deux de ses membres sanctionnés suite à la rencontre contre Poitiers, Hyères-Toulon est également dans le viseur via son entraîneur.

Le bilan disciplinaire par acteur :

Acteur Club Motif Sanction Garlon Green Antibes Comportement grossier/injurieux 2 matchs fermes (déjà purgés) Ali Bouziane Denain Comportements déplacé et inapproprié 1 match ferme + 2 matchs avec sursis (cumulé) Freddy Tacheny Antibes Comportement déplacé 1 match ferme + 1 match avec sursis Marcos Suka-Umu Denain Comportement inapproprié 1 match avec sursis Stéphane Dumas HTV Comportement inapproprié Avertissement

Zoom sur les suspensions à venir

Si certains ont déjà payé leur dette envers le règlement, d’autres devront observer leur suspension lors des prochaines échéances de l’ELITE 2.

Garlon Green (Antibes) : Ses deux matchs de suspension ferme ont déjà été purgés lors des journées J30 (contre Rouen) et J31 (contre Évreux).

Freddy Tacheny (Antibes) : le dirigeant des Sharks manquera la réception de Roanne lors de la J34.

Ali Bouziane (Denain) : Après un premier sursis lors de la J26 , son comportement hors rencontre lors de la J29 lui vaut une suspension ferme pour le déplacement à Évreux en J34.

A travers son communiqué, la LNB rappelle que : « Compte tenu des dossiers disciplinaires récents, notamment relatifs à des faits de violence, la CJDR estime nécessaire de rappeler que l’ensemble des acteurs participant aux compétitions organisées par la LNB, y compris les dirigeants de clubs, sont soumis à une exigence particulière d’exemplarité, tant sur le terrain qu’en dehors de celui-ci. ».