Un mois jour pour jour après la blessure de Lionel Kouadio, forfait jusqu’à la fin de la saison, Orléans a enfin trouvé son remplaçant, selon la Ligue Nationale de Basket qui informe, dans un communiqué, de la qualification d’un certain Zavian McLean (1,93 m, 24 ans), débauché du Portugal, où il affolait les compteurs (25,7 points à 50%, 4,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 9 matchs).

Signataire de son premier contrat professionnel avec le SC Vasco de Gama en janvier dernier, avec un statut de pigiste médical, l’arrière américano-turc n’a pas tardé à prendre l’ascenseur vers un championnat de renommée supérieure, direction Orléans.

Le meilleur match offensif depuis 28 ans

Et il l’a bien mérité puisque ses neuf matchs au Portugal ont failli laisser une trace indélébile dans l’histoire de la Liga Betclic. Dès sa cinquième apparition chez les pros, il est passé à un cheveu d’effacer des tablettes un record vieux de 28 ans : les 55 points de Sergio Ramos, la plus haute marque jamais enregistrée au Portugal. Depuis, plus personne n’avait dépassé les 50 unités. Et lui est monté jusqu’à 53 points contre Queluz le 21 mars dernier, avec une réussite exceptionnelle : 16/26 aux tirs.

« Je suis content de ce que j’ai accompli, d’avoir participé à un moment historique », a-t-il dit après à O JOGO. « C’était une journée formidable, il y avait une énergie incroyable dans l’équipe, entre nous tous. 53 points, c’est mon record personnel, j’étais allé jusqu’à 44 points en NCAA. Malheureusement, je n’ai su après que le record au Portugal était de 55 points. Qui sait, j’aurais pu le battre… J’aurais pu en marquer 56. J’en veux toujours plus, je veux tirer le plus possible de mon travail et de mon talent. »

Surtout, ces 53 points n’étaient pas que l’histoire d’un soir. Élu MVP du mois de mars au sein du championnat portugais, Zavian McLean compilait encore 35 points à 9/17, 3 rebonds et 7 passes décisives le week-end dernier. De quoi attirer l’attention de l’OLB, même si cet attaquant aura surtout la lourde tâche de faire oublier le leader défensif Lionel Kouadio dans la quête de la Betclic ÉLITE.

« Le rêve, c’est d’être basketteur,

que ce soit en France ou sur Mars »

Au Portugal, Zavian McLean a parfaitement su rattraper le temps perdu. Diplômé au printemps dernier de Florida Gulf, il a été handicapé pendant de longs mois par une blessure de l’épaule qui l’a empêché de se placer sur le marché. Mais contrairement à de nombreux rookies, lui n’a pas eu à digérer la déception de devoir partir en Europe, faute d’une opportunité en NBA. Né sur une base militaire américaine à Izmir, il a été sensibilisé très jeune à des horizons bien plus vastes que les seuls États-Unis d’Amérique.

« Contrairement à la plupart des enfants qui grandissent en Amérique, j’ai toujours considéré le fait de jouer à l’étranger comme quelque chose de beau », racontait-il en interview en 2024 à BasketDergisi. « Je connais beaucoup de gens qui jouent au basket et qui voient ça plutôt comme une voie secondaire si on ne réussit pas à intégrer la NBA. Mais pour moi, j’ai toujours considéré comme une chance de pouvoir aller jouer dans un autre pays, de vivre cette culture, cette énergie et cette atmosphère. Jouer à l’étranger serait une immense bénédiction et un immense honneur pour moi, parce que le rêve c’est d’être basketteur professionnel et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en faisant ce qu’on aime. Et si on peut faire ça d’une façon ou d’une autre, que ce soit en NBA, en Turquie, en France ou sur la planète Mars, où que ce soit — on veut pouvoir le faire. Donc oui, j’adorerais jouer à l’étranger si cette opportunité m’est donnée. »

Qualifié jusqu’au 30 juin par l’OLB, soit jusqu’à la fin des playoffs, Zavian McLean sera disponible dès dimanche pour la réception de Challans.