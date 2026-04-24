L’espoir renaît du côté de Philadelphie. Joel Embiid, absent depuis son appendicectomie d’urgence du 9 avril, a franchi une étape importante dans sa récupération en participant partiellement à l’entraînement de jeudi. Le pivot All-Star des 76ers reste incertain pour le Game 3 de vendredi contre les Celtics, mais sa présence à l’entraînement constitue un signal encourageant.

Cette progression intervient à un moment crucial pour les Sixers, qui ont égalisé 1-1 dans la série après leur victoire 111-97 mardi à Boston. Les hommes de Nick Nurse avaient subi une lourde défaite 123-91 lors du Game 1 avant de se ressaisir grâce aux performances exceptionnelles de VJ Edgecombe et Tyrese Maxey, auteurs de 59 points combinés.

Un retour éclair qui défierait tous les pronostics médicaux

« Nous sommes évidemment très optimistes et je pense qu’il l’est aussi », a déclaré Nurse après l’entraînement de jeudi. « Il veut jouer et nous voulons qu’il joue. Je ne sais pas encore à quel point nous sommes proches d’un retour actuellement, mais j’estime qu’il y a des progrès. »

Un retour du pivot, 15 jours seulement après son intervention chirurgicale, constituerait un exploit médical remarquable. Le Camerounais de 2,13m avait commencé un programme de renforcement musculaire lundi avant de progresser vers des exercices sur le terrain. Sa dernière apparition remonte au 6 avril lors de la défaite 115-102 contre San Antonio, où il avait inscrit 34 points et capté 12 rebonds.

L’impact potentiel d’Embiid, même à capacité réduite, serait considérable pour les Sixers. Cette saison, le MVP 2023 tournait à 26,9 points et 7,7 rebonds en 38 matchs, et l’équipe affichait 8,6 points de plus pour 100 possessions avec lui sur le terrain. Face à des Celtics redoutables, même une version diminuée du pivot pourrait faire la différence dans cette série désormais relocalisée en Pennsylvanie pour les deux prochaines rencontres.