Annoncée déjà plusieurs fois sur le départ, l’ ASVEL Villeurbanne aurait créé la surprise en exprimant récemment sa volonté, lors d’une réunion des clubs détenteurs d’une licence A, de demeurer en EuroLeague la saison prochaine pour la première année de coach Tony Parker selon Eurohoops .

Ce qui serait un revirement spectaculaire, au regard des mois de spéculations qui avaient conduit à envisager une intégration en Basketball Champions League (BCL) comme tremplin vers la future NBA Europe.

Si la volonté de rester en EuroLeague s’avère réelle, les obstacles pourraient considérables. L’implication personnnelle de Tony Parker auprès de la future NBA Europe pourrait représenter un vrai frein par rapport à cet objectif. Ce conflit d’intérêt pousse certains clubs à considérer une exclusion de Villeurbanne. « Les clubs ont le droit de voter une « call option », clause qui forcerait le rachat de leurs parts. Ils sortiraient de la compétition », expliquait récemment le patron de l’EuroLeague, Chus Bueno, à L’Équipe.

De plus, l’ASVEL n’a, pour l’instant, pas renouvelé sa licence A, ce qui est pourtant un pré-requis pour continuer en EuroLeague. Le maintien du club est conditionné par la signature d’une licence de dix ans, une étape déjà franchie par le Fenerbahce récemment, mais que l’ASVEL n’a pas encore validée. La date butoir initialement fixée au 15 janvier est déjà largement dépassée, ce qui a engendré des tensions au sein des actionnaires de la compétition, en plus du soutien public envers la NBA Europe.