Un peu plus de deux semaines après avoir été mis à pied, Dario Gjergja n’est officiellement plus un salarié du Limoges CSP. Le club limougeaud a officialisé ce vendredi la fin de sa collaboration avec son désormais ex-entraîneur.

Le Limoges CSP a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur principal, Dario GJERGJA.

Le Club le remercie pour le travail réalisé et lui souhaite le meilleur dans la poursuite de sa carrière dans le basketball international. pic.twitter.com/wHeKvPYQb9 — Limoges CSP (@limogescsp) April 24, 2026

Débarqué l’été dernier, en provenance de Belgique, où il venait de remporter 29 trophées en 14 saisons, le technicien croate a vite séduit son nouvel environnement à Limoges, prolongé dès le mois de novembre jusqu’en 2028.

Mais rien ne s’est ensuite passé comme prévu. Les résultats ont progressivement chuté, jusqu’à une humiliation à Chalon (109-56, plus lourde défaite de l’histoire du club), et le nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine a perdu la confiance de ses joueurs.

Mis à pied quelques jours après une nouvelle défaite contre Nancy, Dario Gjergja a donc été remercié au terme de la procédure, avec les politesses d’usage. « Le club lui souhaite le meilleur dans la poursuite de sa carrière dans le basket international », indique ainsi le CSP.

Sans lui, Arnaud Tessier a redonné quelques sourires aux environs de Beaublanc, permettant au CSP de remporter deux de ses trois derniers matchs.