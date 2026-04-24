Le programme NBA de la nuit de vendredi à samedi s’inscrit dans un moment charnière pour plusieurs séries. Certaines équipes qui avaient pris le contrôle sont désormais sous pression, pendant que d’autres doivent confirmer dans des contextes parfois fragilisés.

Entre ajustements tactiques et incertitudes physiques, cette nuit pourrait redéfinir plusieurs rapports de force pour ce premier tour de playoffs.

Les Celtics attendus après le coup reçu

Le Game 2 entre Boston et Philadelphie a complètement rebattu les cartes avec la victoire des Sixers, portée par une performance marquante de VJ Edgecombe (30 points et 10 rebonds).

Boston n’a plus la même marge qu’après son large succès initial. Les Celtics ont notamment été bousculés dans l’intensité et ont perdu le contrôle du rythme sur plusieurs séquences au TD Garden.

L’incertitude autour de Joel Embiid ajoute une couche de dramaturgie supplémentaire à cette rencontre. Sa présence change évidemment la structure du jeu côté Sixers.

Les hommes en vert devront retrouver de la maîtrise, notamment défensivement sur les extérieurs, et éviter de subir une nouvelle fois les temps forts adverses. Car dans une série qui semblait déséquilibrée après un match, tout est désormais relancé. Le public pennsylvanien saura pousser son équipe jusque dans les derniers instants si le match venait à être disputé.

Houston, on a (potentiellement) un problème !

Les Lakers ont trouvé les ressources pour prendre l’avantage dans la série en s’imposant lors du Game 2, malgré un effectif toujours amputé de Luka Doncic et Austin Reaves.

Portés par LeBron James, les Angelinos ont réussi à contrôler le tempo et à limiter les séquences de jeu rapide des Rockets. Une clé essentielle dans cette série face à une formation texane particulièrement athlétique.

Pour les hommes d’Udoka, la réponse attendue est assez nette : remettre du rythme, générer plus de transitions et éviter de s’enfermer dans un jeu placé qui avantage clairement les L.A. dans leur configuration actuelle.

Ce Game 3 est déjà un tournant. Une nouvelle victoire des « purple & gold » creuserait un écart significatif dans l’attente des retours de Reaves et Doncic, tandis qu’un succès des locaux relancerait totalement la série.

La santé de Wembanyama, facteur X de la série

C’est peut-être l’inconnue majeure de la nuit. Victor Wembanyama reste incertain après son passage en protocole commotion, et son absence pourrait changer complètement la physionomie de la série face aux Blazers.

Les Spurs avaient construit une partie de leur avantage autour de son impact, notamment défensif. Sans lui, les repères changent des deux côtés du terrain. Le Game 2 a notamment tourné à l’avantage de Portland suite à sa sortie.

Portland, qui a déjà montré sa capacité à exister dans la série, pourrait profiter de cette situation pour prendre le dessus, surtout à domicile, grâce à Deni Avdija ou Scoot Henderson notamment.

En cas d’absence de l’intérieur français, Fox et les siens devront compenser collectivement et éviter de laisser la série leur échapper dans un moment clé comme celui-ci.