Carla Leite (1,75 m, 22 ans) a beau avoir fermé la porte de son aventure espagnole sur une performance de haute volée avec un statut de MVP de la petite finale de l’EuroLeague (20 points et 6 passes décisives), son départ anticipé pour rejoindre le training camp des Portland Fire laisse des traces à Saragosse.

Carlos Cantero, son entraîneur au Casademont Saragosse, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le départ de la meneuse française, survenu à quelques jours des playoffs de Liga Femenina Endesa.

« Je vois son départ d’un mauvais œil », a déclaré le technicien auprès d’El Periodico del Aragon. « Je pourrais m’étendre davantage, mais je ne pense pas que cela en vaille la peine. L’entraîneur a une version des faits qui n’est pas partagée par beaucoup, et je préfère ne pas la divulguer et me concentrer plutôt sur celles qui restent, celles qui ont travaillé dur et celles qui, en tant qu’équipe, nous sortiront de cette situation difficile. Elle ne pesait pas autant que d’autres joueuses. Nous avions une force collective et nous continuerons ainsi. Carla n’était pas là lors de la Supercoupe d’Espagne, lors des qualifications de l’EuroLeague contre Brno, mais nous nous sommes toujours adaptés et nous avons gagné. »