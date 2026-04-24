« Elle ne pesait pas autant que d’autres joueuses » : Carla Leite très critiquée par son ancien coach après son départ de Saragosse
Carla Leite a régné sur la petite finale de l’EuroLeague la semaine dernière
Carla Leite (1,75 m, 22 ans) a beau avoir fermé la porte de son aventure espagnole sur une performance de haute volée avec un statut de MVP de la petite finale de l’EuroLeague (20 points et 6 passes décisives), son départ anticipé pour rejoindre le training camp des Portland Fire laisse des traces à Saragosse.
Carlos Cantero, son entraîneur au Casademont Saragosse, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le départ de la meneuse française, survenu à quelques jours des playoffs de Liga Femenina Endesa.
« Je vois son départ d’un mauvais œil », a déclaré le technicien auprès d’El Periodico del Aragon. « Je pourrais m’étendre davantage, mais je ne pense pas que cela en vaille la peine. L’entraîneur a une version des faits qui n’est pas partagée par beaucoup, et je préfère ne pas la divulguer et me concentrer plutôt sur celles qui restent, celles qui ont travaillé dur et celles qui, en tant qu’équipe, nous sortiront de cette situation difficile. Elle ne pesait pas autant que d’autres joueuses. Nous avions une force collective et nous continuerons ainsi. Carla n’était pas là lors de la Supercoupe d’Espagne, lors des qualifications de l’EuroLeague contre Brno, mais nous nous sommes toujours adaptés et nous avons gagné. »
🎥🎥#CasademontZaragoza || Carlos Cantero valora la salida de Carla Leite del equipo
🗣️"La valoro muy negativamente"
🗣️ "Podría profundizar mucho más, pero creo que no merece la pena" pic.twitter.com/eALxiKWYfb
— Aragón Deporte (@ardeportes) April 22, 2026
Saragosse devra faire sans elle
Un drôle de discours quand il s’agit de la deuxième meilleure marqueuse et deuxième passeuse de l’équipe en EuroLeague, qui formait un duo français redoutable avec Aminata Gueye un duo français redoutable tout au long de la saison régulière et qui venait de marcher sur Gérone au Final Six.
Son départ précipité bouscule les plans de Cantero à l’approche des phases finales, d’autant que l’ailière espagnole Helena Pueyo, blessée, n’a pour l’instant aucune date de retour. Elle aussi comptait parmi les meilleures marqueuses de l’équipe en championnat.
L’équipe aragonaise aborde néanmoins les phases finales en position de force : seule en tête de Liga Endesa à l’issue de la saison régulière, elle bénéficiera de l’avantage du terrain à chaque tour. Aminata Gueye, Mariona Ortiz et Merritt Hempe sont appelées à prendre davantage de responsabilités pour compenser les absences. Et pour Carla Leite, une nouvelle aventure commence à Portland avec, dans les bagages, quelques critiques de son ancien coach.
Reste à savoir ou Carla Leite décidera de retourner l’été prochain. En attendant, des rumeurs l’enverraient déjà au CBK Mersin, en Turquie.
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— Portland Fire (@theportlandfire) April 23, 2026
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