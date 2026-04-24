Alors que l’AS Monaco va jouer la réussite de sa saison européenne ce vendredi face au FC Barcelone, quatre autres clubs vont disputer le match le plus important de leur saison ce vendredi. Voire de leur histoire.

Pour cause, il s’agit de la soirée des finales du Trophée Coupe de France, la compétition réservée aux clubs des divisions nationales. Et les quatre équipes présentes ce soir à l’AccorArena n’ont jamais connu les spotlights de Bercy.

Les Trophées amateurs ouvrent le bal 🏟️ à Paris ce vendredi. Qui de Lamboisières-Martin, Saint-Delphin, Laval ou La Ravoire-Challes repartira de l'Accor Arena couronné 👑 ? 📺 À suivre en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basketball.… pic.twitter.com/11azxPMUeT — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 24, 2026

Finale féminine, 18h

Lamboisières-Martin – Saint-Delphin

À 18h, la course à la succession de Rouen-Bihorel sera ouverte entre Lamboisières-Martin et Saint-Delphin, deux pensionnaires de Nationale Féminine 1.

Un match diffusé en direct sur le YouTube de la FFBB.

Finale masculine, 20h30

Laval – La Ravoire-Challes

Ensuite, à 20h30, ce sera l’heure de la finale du trophée masculin, où les Savoyards de La Ravoire-Challes tenteront de créer la surprise face à l’US Laval, longtemps invaincue cette saison en NM2, et qui vient de concéder sa première défaite de l’année, alors que sa montée est déjà acquise.

Une rencontre également diffusée sur la chaîne YouTube de la fédération.