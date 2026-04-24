Ludovic Dufeal (2,02 m, 26 ans) poursuit sa progression avec le SCABB dans un rôle discret mais précieux. Pour sa première saison en Élite 2, l’intérieur martiniquais bénéficie de la confiance totale de son entraîneur Julien Cortey, qui loue son état d’esprit irréprochable et son impact dans l’ombre.

Un profil rare et précieux pour Julien Cortey

Arrivé dans la Loire en 2023 après un passage par les États-Unis, Ludovic Dufeal a gravi les échelons à vitesse accélérée. De la N3 à la NM1, puis désormais en Élite 2, le joueur de 26 ans s’inscrit pleinement dans le projet du SCABB, tourné vers le développement.

Mais plus encore que sa progression sportive, c’est son attitude qui séduit en interne. Son coach Julien Cortey ne cache pas son admiration pour un joueur au profil atypique dans le monde professionnel :

« C’est le joueur idéal pour un coach explique le technicien ligérien dans les colonnes du Progrès. Il n’a jamais d’états d’âme et est toujours positif. »

Un compliment fort, qui résume l’importance de l’ailier-fort au quotidien. Peu en vue sur les feuilles de stats (4,0 points et 3,1 rebonds de moyenne), le grand frère de Lucas se distingue surtout par son engagement et sa polyvalence.

PROFIL JOUEUR Ludovic DUFEAL Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 26 ans (03/12/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4 #218 REB 3,1 #119 PD 0,7 #215

« Il fait tout le sale boulot. Il peut défendre sur les extérieurs et les intérieurs. Il s’adapte un peu à tous les postes et fait ce qu’on lui demande avec beaucoup d’engagement et d’énergie », ajoute le technicien.

Une saison coupée dans son élan

Pour sa découverte du deuxième échelon national, Ludovic Dufeal savait qu’il devrait patienter avant de s’imposer. D’autant plus qu’une blessure à la main l’a éloigné des terrains pendant un mois et demi.

« C’est une saison avec des hauts et des bas. Je me suis blessé, ça m’a coupé dans mon élan », reconnaît-il.

Dans ce contexte, il a dû s’adapter à un rôle limité, tout en profitant du niveau supérieur pour continuer à progresser. Une étape logique dans son parcours, lui qui découvre encore les exigences de l’Élite 2.

Une fin de saison pour se montrer et finir sur une bonne note

Avec l’absence du titulaire à son poste Carlos Pepin, diminué à l’épaule, les cartes pourraient être redistribuées dans la raquette du SCABB pour cette fin de saison. Une opportunité pour Dufeal d’avoir davantage de responsabilités en apportant de la défense et de l’énergie.

Éloigné de la course aux play-in après la défaite à Reims, le SCABB aborde la fin de saison sans pression particulière. Mais pas sans ambition avec l’objectif de bien finir, notamment à domicile. 15e au classement, la formation de la Loire joue Blois ce vendredi soir puis se déplacera à Nantes et Orléans avant de recevoir Roanne pour le derby puis de conclure à La Rochelle l’ancienne équipe du coach Julien Cortey.

Dans ce contexte, l’énergie et l’état d’esprit du Martiniquais pourraient bien devenir des atouts majeurs pour conclure l’exercice sur une note positive.