La FIBA a officialisé une série de modifications à ses règles officielles. Réunis à Berlin en marge du tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2026, les membres du Conseil central ont approuvé quatre évolutions proposées par le Groupe consultatif des règles (Rules Advisory Group), qui réunit des représentants des entraîneurs, des joueurs, des arbitres et des experts. Des changements qui visent à rendre le jeu plus fluide, plus spectaculaire, et les décisions arbitrales plus précises.

Le replay vidéo étendu au goaltending et à l’interférence au panier

L’instant replay fait un pas de plus vers l’arbitrage assisté. Désormais, les arbitres pourront consulter la vidéo à tout moment d’un match pour statuer sur une situation de goaltending (un contre illégal) intervenant sur une balle en phase descendante ou ayant déjà touché la planche. Mais aussi dans le cas d’interférence au panier, lorsqu’un joueur touche le cercle, la planche ou le filet et modifie potentiellement la trajectoire du ballon, après qu’une faute a été sifflée.

Pendant les deux dernières minutes d’un match, les arbitres pourront également vérifier si une faute a été commise sur une remise en jeu. Une évolution logique à mesure que le niveau athlétique s’élève et que la rapidité des actions rend certaines situations de plus en plus difficiles à juger en temps réel. Au prix, cependant, d’un allongement probable des rencontres.

La fin des faux actes de tir à 3 points

C’est l’une des modifications les plus attendues sur le plan tactique. La FIBA introduit une définition plus précise du mouvement continu dans l’acte de tir, afin de mettre fin à une pratique devenue systématique : celle de joueurs qui, anticipant une faute adverse, se projettent artificiellement dans un geste de tir pour obtenir trois lancers francs, y compris depuis leur propre demi-terrain ou en transition.

La nouvelle rédaction de la règle vise à encadrer ces situations en distinguant les véritables actes de tir des tentatives délibérées d’entrer en contact avec le défenseur. Une clarification bienvenue pour les arbitres, régulièrement mis en difficulté par ces actions aux contours devenus flous.