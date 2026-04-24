L’EuroBasket féminin 2031 se jouera aussi en hiver : vers un tournant du basket féminin
L’EuroBasket féminin se jouera bientôt en hiver
L’EuroBasket Féminin 2031 se disputera en décembre. Réunis à Berlin en marge du tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2026, les membres du Conseil central de la FIBA ont entériné cette décision qui marque une nouvelle étape dans la recomposition du calendrier international féminin.
Après le basculement de la Coupe du monde 2030 en fin d’année civile, c’est au tour de la compétition phare en Europe qui suit le même chemin. Un tournant qui n’est pas anodin pour la France, où de plus en plus de joueuses s’expatrient en WNBA.
Un calendrier qui s’affranchit de la WNBA
Depuis des années, le chevauchement entre les grandes compétitions FIBA féminines et la saison WNBA qui se tient de mai à septembre prive régulièrement les meilleures sélections de leurs éléments les plus en vue. La France en a fait les frais à de nombreuses reprises : lors de l’EuroBasket féminin 2025, Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite avaient renoncé à défendre les couleurs des Bleues en raison de leurs engagements outre-Atlantique.
La Coupe du monde féminine 2026 à Berlin, prévue début septembre, n’échappera pas non plus à ce problème. Mais à partir de 2030, la donne changera. La Coupe du monde organisée à Tokyo se déroulera du 26 novembre au 8 décembre, en plein cœur de l’intersaison WNBA. L’EuroBasket féminin 2031 s’inscrit désormais dans cette même logique de rupture avec la fenêtre estivale traditionnelle, qui tombe pendant les playoffs WNBA
L’édition 2027, elle, se tiendra dans les dates habituelles : du 16 au 27 juin, co-organisée par la Belgique, la Finlande, la Suède et la Lituanie. Idem pour l’EuroBasket 2029
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