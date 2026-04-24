L’EuroBasket Féminin 2031 se disputera en décembre. Réunis à Berlin en marge du tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2026, les membres du Conseil central de la FIBA ont entériné cette décision qui marque une nouvelle étape dans la recomposition du calendrier international féminin.

Après le basculement de la Coupe du monde 2030 en fin d’année civile, c’est au tour de la compétition phare en Europe qui suit le même chemin. Un tournant qui n’est pas anodin pour la France, où de plus en plus de joueuses s’expatrient en WNBA.