Un nouvel adjoint rejoint Limoges pour renforcer le staff d’Arnaud Tessier
Maxence Broyer était dans le staff de Strasbourg
Un nouveau visage dans le staff CSP
Natif de Mâcon, Maxence Broyer a longtemps œuvré au centre de formation de l’Élan Chalon (U18-U21), avant de construire progressivement une carrière d’entraîneur professionnel. Il a ensuite été assistant de Rémy Valin sur le banc de Denain-Voltaire pendant deux saisons, avant de s’engager avec le RAC Basket de Rueil-Malmaison en NM1 en tant qu’entraîneur principal. Il a ensuite pris les rênes de LyonSO Basket à partir de la saison 2022-2023, pour trois saisons, dans la continuité d’un projet alliant compétitivité et développement de jeunes joueurs. Ses deux expériences en NM1, à Rueil-Malmaison puis à Lyon SO, lui ont permis d’acquérir une solide expérience d’entraîneur principal au troisième échelon national.
Il a ensuite rejoint la SIG Strasbourg en Betclic ELITE comme entraîneur adjoint, lors de la saison 2024-2025. Une expérience de 4 mois au plus haut niveau qui lui vaut désormais ce nouveau défi à Limoges.
Dans le sillage de Tessier
Maxence Broyer a déjà intégré le groupe et participé aux entraînements collectifs. Son arrivée vient compléter le staff d’Arnaud Tessier, promu entraîneur principal à titre conservatoire après la mise à pied de Dario Gjergja. Arnaud Tessier, visiblement apprécié des joueurs, assure l’intérim jusqu’en fin de saison et a réalisé un début encourageant, avec deux victoires sur ses trois premiers matchs à la tête du club.
À son arrivée, Maxence Broyer a déclaré : « Je tiens à remercier le président et le coach pour la confiance qu’ils m’accordent pour cette fin de saison. Limoges est un club mythique du basket français, le rejoindre est une immense fierté. » dans le communiqué du club.
Commentaires