Natif de Mâcon, Maxence Broyer a longtemps œuvré au centre de formation de l’Élan Chalon (U18-U21), avant de construire progressivement une carrière d’entraîneur professionnel. Il a ensuite été assistant de Rémy Valin sur le banc de Denain-Voltaire pendant deux saisons, avant de s’engager avec le RAC Basket de Rueil-Malmaison en NM1 en tant qu’entraîneur principal. Il a ensuite pris les rênes de LyonSO Basket à partir de la saison 2022-2023, pour trois saisons, dans la continuité d’un projet alliant compétitivité et développement de jeunes joueurs. Ses deux expériences en NM1, à Rueil-Malmaison puis à Lyon SO, lui ont permis d’acquérir une solide expérience d’entraîneur principal au troisième échelon national.

Il a ensuite rejoint la SIG Strasbourg en Betclic ELITE comme entraîneur adjoint, lors de la saison 2024-2025. Une expérience de 4 mois au plus haut niveau qui lui vaut désormais ce nouveau défi à Limoges.